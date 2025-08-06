Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в двух областях
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в двух областях.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Тарас Козлов назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.
Константин Семенюк назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
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+5 Виталий #548501
показать весь комментарий06.08.2025 22:58 Ответить Ссылка
+5 Герхард
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+3 Віталій #584752
показать весь комментарий06.08.2025 23:06 Ответить Ссылка
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тут поліграф не допоможе
Про що ви?
Більше того, якщо ЗЄ когось призначив у регіони, то це стопудово лояльні до ригів пси.
Інакше б Татаров та Єрмак знайшли та використали проти них і російську рідню, і заначки, і всю брудну білизну.
інвєстнянь
Тому не така ЗЄ і пустота. Він ворог.