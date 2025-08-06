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Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в двух областях

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в двух областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Тарас Козлов назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Константин Семенюк назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21454) кадры (617) назначение (2197) СБУ (20281)


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Топ комментарии
+5
А вони "перевірку" на поліграфі пройшли?)
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06.08.2025 22:58 Ответить
+5
У Малюка перший зам з родинними зв'язками на Роісє.

Про що ви?

Більше того, якщо ЗЄ когось призначив у регіони, то це стопудово лояльні до ригів пси.
Інакше б Татаров та Єрмак знайшли та використали проти них і російську рідню, і заначки, і всю брудну білизну.
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06.08.2025 23:03 Ответить
+3
А вони родичі Татарова чи Єрмака??
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06.08.2025 23:06 Ответить
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А вони "перевірку" на поліграфі пройшли?)
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06.08.2025 22:58 Ответить
начальник управління... Козлов ... в Кіровоградській області
тут поліграф не допоможе
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06.08.2025 23:03 Ответить
У Малюка перший зам з родинними зв'язками на Роісє.

Про що ви?

Більше того, якщо ЗЄ когось призначив у регіони, то це стопудово лояльні до ригів пси.
Інакше б Татаров та Єрмак знайшли та використали проти них і російську рідню, і заначки, і всю брудну білизну.
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06.08.2025 23:03 Ответить
чистять під центральних рабів Марородерні? Ваня Бваканов заложив?Малюк виконав?
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06.08.2025 23:55 Ответить
ЗЕчорт призначив нових
інвєстнянь
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06.08.2025 23:00 Ответить
А що, у Баканова ще і племінники є?
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06.08.2025 23:05 Ответить
Чем больше их меняеш ВОРОВ В ЗАКОНЕ ПОТОМ!!!!Тем больше КОРРУПЦИИ!!!!ДА ЗЕЛЕНСКИЙ???
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06.08.2025 23:05 Ответить
А вони родичі Татарова чи Єрмака??
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06.08.2025 23:06 Ответить
Зеля ты просто ПУСТОТА И ТРУФА!Прийми ПРАВДУ!!!
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06.08.2025 23:06 Ответить
Це виключно для посилення контролю та придушення майбутніх протестів. ЗЄ ще довго буде згадувати ті картонки.

Тому не така ЗЄ і пустота. Він ворог.
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06.08.2025 23:13 Ответить
Керівник СБУ - це або корупціонер, або крот. Хоча може і ні, а крот-корупціонер.
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06.08.2025 23:08 Ответить
Опричник.
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06.08.2025 23:14 Ответить
Це знову у сьому винни 76%? Тобто я можу не турбуватися, та йисти попкорн, це ж не я обрав. Все йде по плану. Хай ухилянти з ухилесами ваюють. Я вже в окопи захищаю тцкунив.
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06.08.2025 23:10 Ответить
дутен пуле, анімале
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06.08.2025 23:27 Ответить
Що воно може призначити ,
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06.08.2025 23:30 Ответить
"а па чьом счас эті пасади???"
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06.08.2025 23:50 Ответить
 
 