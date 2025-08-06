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Новини
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Зеленський призначив керівників управлінь СБУ у двох областях

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників управлінь СБУ у двох областях.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Тараса Козлова призначено начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Костянтина Семенюка призначено начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Також читайте: Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) кадри (316) призначення (2333) СБУ (13218)


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Топ коментарі
+4
У Малюка перший зам з родинними зв'язками на Роісє.

Про що ви?

Більше того, якщо ЗЄ когось призначив у регіони, то це стопудово лояльні до ригів пси.
Інакше б Татаров та Єрмак знайшли та використали проти них і російську рідню, і заначки, і всю брудну білизну.
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06.08.2025 23:03 Відповісти
+3
А вони "перевірку" на поліграфі пройшли?)
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06.08.2025 22:58 Відповісти
+2
начальник управління... Козлов ... в Кіровоградській області
тут поліграф не допоможе
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06.08.2025 23:03 Відповісти
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А вони "перевірку" на поліграфі пройшли?)
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06.08.2025 22:58 Відповісти
начальник управління... Козлов ... в Кіровоградській області
тут поліграф не допоможе
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06.08.2025 23:03 Відповісти
У Малюка перший зам з родинними зв'язками на Роісє.

Про що ви?

Більше того, якщо ЗЄ когось призначив у регіони, то це стопудово лояльні до ригів пси.
Інакше б Татаров та Єрмак знайшли та використали проти них і російську рідню, і заначки, і всю брудну білизну.
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06.08.2025 23:03 Відповісти
ЗЕчорт призначив нових
інвєстнянь
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06.08.2025 23:00 Відповісти
А що, у Баканова ще і племінники є?
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06.08.2025 23:05 Відповісти
Чем больше их меняеш ВОРОВ В ЗАКОНЕ ПОТОМ!!!!Тем больше КОРРУПЦИИ!!!!ДА ЗЕЛЕНСКИЙ???
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06.08.2025 23:05 Відповісти
А вони родичі Татарова чи Єрмака??
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06.08.2025 23:06 Відповісти
Зеля ты просто ПУСТОТА И ТРУФА!Прийми ПРАВДУ!!!
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06.08.2025 23:06 Відповісти
Це виключно для посилення контролю та придушення майбутніх протестів. ЗЄ ще довго буде згадувати ті картонки.

Тому не така ЗЄ і пустота. Він ворог.
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06.08.2025 23:13 Відповісти
Керівник СБУ - це або корупціонер, або крот. Хоча може і ні, а крот-корупціонер.
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06.08.2025 23:08 Відповісти
Опричник.
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06.08.2025 23:14 Відповісти
Це знову у сьому винни 76%? Тобто я можу не турбуватися, та йисти попкорн, це ж не я обрав. Все йде по плану. Хай ухилянти з ухилесами ваюють. Я вже в окопи захищаю тцкунив.
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06.08.2025 23:10 Відповісти
дутен пуле, анімале
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06.08.2025 23:27 Відповісти
Що воно може призначити ,
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06.08.2025 23:30 Відповісти
 
 