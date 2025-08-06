Зеленський призначив керівників управлінь СБУ у двох областях
Президент України Володимир Зеленський призначив керівників управлінь СБУ у двох областях.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Тараса Козлова призначено начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.
Костянтина Семенюка призначено начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області.
Топ коментарі
+4 Герхард
показати весь коментар06.08.2025 23:03 Відповісти Посилання
+3 Виталий #548501
показати весь коментар06.08.2025 22:58 Відповісти Посилання
+2 Dino BK
показати весь коментар06.08.2025 23:03 Відповісти Посилання
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тут поліграф не допоможе
Про що ви?
Більше того, якщо ЗЄ когось призначив у регіони, то це стопудово лояльні до ригів пси.
Інакше б Татаров та Єрмак знайшли та використали проти них і російську рідню, і заначки, і всю брудну білизну.
інвєстнянь
Тому не така ЗЄ і пустота. Він ворог.