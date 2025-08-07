РУС
Враг атаковал Сумщину двумя беспилотниками, пострадал человек

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Вечером 6 августа враг атаковал двумя БпЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской громады Сумщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

Вследствие атаки ранен 71-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу.

Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Читайте: Россияне атаковали Сумщину: возникли пожары в дачном секторе

беспилотник (4067) Сумская область (3554) война в Украине (5542)


