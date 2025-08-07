Враг атаковал Сумщину двумя беспилотниками, пострадал человек
Вечером 6 августа враг атаковал двумя БпЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской громады Сумщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
Вследствие атаки ранен 71-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу.
Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль