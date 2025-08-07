Ворог атакував Сумщину двома безпілотниками, постраждала людина
Ввечері 6 серпня ворог атакував двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади Сумщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.
Внаслідок атаки поранений 71-річний чоловік. Його з уламковими пораненнями доставили до лікарні.
Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.
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