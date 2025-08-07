В США арестовали военного, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ

22-летнего военнослужащего из штата Техас Тейлора Адама Ли обвиняют в попытке передачи секретной информации о национальной обороне иностранному государству, а также в нарушении экспортного законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство юстиции США.

"Согласно обвинению, подсудимый пытался передать России конфиденциальную информацию, касающуюся национальной обороны, о функционировании M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны", - заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг.

В ФБР заявили, что военный предположительно пытался передать секретную информацию человеку, которого он считал сотрудником российской разведки, в обмен на российское гражданство.

Согласно судебным документам, Ли имел, в частности, допуск к информации высшей степени секретности и с мая 2025 года пытался установить контакт с Минобороны России.

В июне он якобы передал через интернет техническую информацию о танке Abrams, а в июле лично встретился с "лицом, которое он считал представителем российского правительства", и передал ему SD-карту с информацией.

Как сообщает Минюст США, 31 июля Ли оставил один из компонентов танка в хранилище в Эль-Пасо в штате Техас, после чего написал своему контакту: "Миссия выполнена".