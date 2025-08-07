РУС
В США арестовали военного, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ

22-летнего военнослужащего из штата Техас Тейлора Адама Ли обвиняют в попытке передачи секретной информации о национальной обороне иностранному государству, а также в нарушении экспортного законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство юстиции США.

"Согласно обвинению, подсудимый пытался передать России конфиденциальную информацию, касающуюся национальной обороны, о функционировании M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны", - заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг.

В ФБР заявили, что военный предположительно пытался передать секретную информацию человеку, которого он считал сотрудником российской разведки, в обмен на российское гражданство.

Согласно судебным документам, Ли имел, в частности, допуск к информации высшей степени секретности и с мая 2025 года пытался установить контакт с Минобороны России.

В июне он якобы передал через интернет техническую информацию о танке Abrams, а в июле лично встретился с "лицом, которое он считал представителем российского правительства", и передал ему SD-карту с информацией.

Как сообщает Минюст США, 31 июля Ли оставил один из компонентов танка в хранилище в Эль-Пасо в штате Техас, после чего написал своему контакту: "Миссия выполнена".

Приставка Лі, уже діагноз
07.08.2025 06:29 Ответить
З такими знаннями тобі б на фронті ціни б не було. Вставай з дивана і йди в військо, розкажеш там як з танками воювати.
07.08.2025 08:13 Ответить
чергове дурко...
07.08.2025 06:36 Ответить
Приставка Лі, уже діагноз
07.08.2025 06:29 Ответить
І що там "секретного"? Наскільки мені відомо - підбитий "Абрамс" уже кацапами захоплений... "Компонент танка" - це плита броні зі збідненого урану, які американці познімали з "Абрамсів", перед відправкою до нас (щоб не "розсекретиться"? Так це вже "застаріло", бо настала "епоха безпілотників" та засобів РЕБ... Ніяка "броня уранова, надтверда", не допоможе, якщо ФПВ-шки "роззують" танк, перебивши йому гусениці, а потім, пропаливши ствол гармати...
07.08.2025 06:36 Ответить
З такими знаннями тобі б на фронті ціни б не було. Вставай з дивана і йди в військо, розкажеш там як з танками воювати.
07.08.2025 08:13 Ответить
Яр фахівець з усіх питань. Підозрюю, що стоїть на обліку у психіатра, тому ТЦК йому не страшне.
07.08.2025 08:29 Ответить
А тебе "завидки беруть", що я "фахівець з усіх питань"? Освіта і робота була така, що мусив мать широкий кругозір... Не те, що ти, "нульовка номерна" - більше року сидиш на "Цензорі", і тільки "гімно, на вентилятор, накидаєш...".
07.08.2025 10:16 Ответить
Приїдь з "Нідерландів", позич мені свою ліву ногу (моя протезована, з 2016-го), і я не тільки "розкажу", а, можливо, й "покажу"...
Хоча ти, скоріш всього, не приїдеш... Бо з "нідерландського дивану" злізать важче, ніж з українського... (А, можливо, твій "диван нідерландський", взагалі стоїть десь на "Лахті"...)
07.08.2025 08:33 Ответить
чергове дурко...
07.08.2025 06:36 Ответить
В них там цілий президент робить на користь рФ - нашо їм ще щось хз
07.08.2025 07:37 Ответить
Якась маячня. Цього дебіла і так би прийняли в мордор із великим медійним розголосом! Можливо ФБР побачило, як наше СБУ вербує молодь на типу теракти, а потім "затримує на гарячому", і вирішило теж попіаритись, не дуже напружуючись...
07.08.2025 07:50 Ответить
це 3,14здець !!! яким довбограєм треба бути щоб здати інтереси своєї країни, зрадити її фактично задарма - за нікчемну книжечку з общипаною кацапською двохголовою куркою-мутантом, з якою навіть у туалет не сходиш !!! воно ж ще напевно кацапогаваряще, та ще з кацапської родини що втекла у США років 30-40 тому !!!
07.08.2025 09:13 Ответить
 
 