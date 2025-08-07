У США заарештували військового, якого звинувачують у шпигунстві на користь РФ

22-річного військовослужбовця зі штату Техас Тейлора Адама Лі звинувачують у спробі передачі секретної інформації про національну оборону іноземній державі, а також у порушенні експортного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерства юстиції США.

"Згідно з обвинуваченням, підсудний намагався передати Росії конфіденційну інформацію, що стосується національної оборони, про функціонування M1A2 Abrams, основного бойового танка нашої країни", - заявив помічник генпрокурора США з національної безпеки Джон Айзенберг.

У ФБР заявили, що військовий імовірно намагався передати секретну інформацію людині, яку він вважав співробітником російської розвідки, в обмін на російське громадянство.

Згідно з судовими документами, Лі мав, зокрема, допуск до інформації найвищого ступеня секретності і з травня 2025 року намагався встановити контакт з Міноборони Росії.

У червні він нібито передав через інтернет технічну інформацію про танк Abrams, а в липні особисто зустрівся з "особою, яку він вважав представником російського уряду", і передав йому SD-карту з інформацією.

Як повідомляє Мін'юст США, 31 липня Лі залишив один з компонентів танка в сховищі в Ель-Пасо в штаті Техас, після чого написав своєму контакту: "Місія виконана".