Новини Шпигунство на користь РФ
1 973 10

У США заарештували військового, якого звинувачують у шпигунстві на користь РФ

танк M1A1 Abrams

22-річного військовослужбовця зі штату Техас Тейлора Адама Лі звинувачують у спробі передачі секретної інформації про національну оборону іноземній державі, а також у порушенні експортного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерства юстиції США.

"Згідно з обвинуваченням, підсудний намагався передати Росії конфіденційну інформацію, що стосується національної оборони, про функціонування M1A2 Abrams, основного бойового танка нашої країни", - заявив помічник генпрокурора США з національної безпеки Джон Айзенберг.

У ФБР заявили, що військовий імовірно намагався передати секретну інформацію людині, яку він вважав співробітником російської розвідки, в обмін на російське громадянство.

Згідно з судовими документами, Лі мав, зокрема, допуск до інформації найвищого ступеня секретності і з травня 2025 року намагався встановити контакт з Міноборони Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агент РФ у Повітряних силах готував удари ворога по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000, його затримано, - СБУ

У червні він нібито передав через інтернет технічну інформацію про танк Abrams, а в липні особисто зустрівся з "особою, яку він вважав представником російського уряду", і передав йому SD-карту з інформацією.

Як повідомляє Мін'юст США, 31 липня Лі залишив один з компонентів танка в сховищі в Ель-Пасо в штаті Техас, після чого написав своєму контакту: "Місія виконана".

Автор: 

Приставка Лі, уже діагноз
07.08.2025 06:29 Відповісти
І що там "секретного"? Наскільки мені відомо - підбитий "Абрамс" уже кацапами захоплений... "Компонент танка" - це плита броні зі збідненого урану, які американці познімали з "Абрамсів", перед відправкою до нас (щоб не "розсекретиться"? Так це вже "застаріло", бо настала "епоха безпілотників" та засобів РЕБ... Ніяка "броня уранова, надтверда", не допоможе, якщо ФПВ-шки "роззують" танк, перебивши йому гусениці, а потім, пропаливши ствол гармати...
07.08.2025 06:36 Відповісти
З такими знаннями тобі б на фронті ціни б не було. Вставай з дивана і йди в військо, розкажеш там як з танками воювати.
07.08.2025 08:13 Відповісти
Яр фахівець з усіх питань. Підозрюю, що стоїть на обліку у психіатра, тому ТЦК йому не страшне.
07.08.2025 08:29 Відповісти
А тебе "завидки беруть", що я "фахівець з усіх питань"? Освіта і робота була така, що мусив мать широкий кругозір... Не те, що ти, "нульовка номерна" - більше року сидиш на "Цензорі", і тільки "гімно, на вентилятор, накидаєш...".
07.08.2025 10:16 Відповісти
Приїдь з "Нідерландів", позич мені свою ліву ногу (моя протезована, з 2016-го), і я не тільки "розкажу", а, можливо, й "покажу"...
Хоча ти, скоріш всього, не приїдеш... Бо з "нідерландського дивану" злізать важче, ніж з українського... (А, можливо, твій "диван нідерландський", взагалі стоїть десь на "Лахті"...)
07.08.2025 08:33 Відповісти
чергове дурко...
07.08.2025 06:36 Відповісти
В них там цілий президент робить на користь рФ - нашо їм ще щось хз
07.08.2025 07:37 Відповісти
Якась маячня. Цього дебіла і так би прийняли в мордор із великим медійним розголосом! Можливо ФБР побачило, як наше СБУ вербує молодь на типу теракти, а потім "затримує на гарячому", і вирішило теж попіаритись, не дуже напружуючись...
07.08.2025 07:50 Відповісти
це 3,14здець !!! яким довбограєм треба бути щоб здати інтереси своєї країни, зрадити її фактично задарма - за нікчемну книжечку з общипаною кацапською двохголовою куркою-мутантом, з якою навіть у туалет не сходиш !!! воно ж ще напевно кацапогаваряще, та ще з кацапської родини що втекла у США років 30-40 тому !!!
07.08.2025 09:13 Відповісти
 
 