За сутки на фронте 147 боевых столкновений. Враг атаковал на 10 направлениях, - Генштаб

В общем за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак на востоке Украины.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиаударов, в частности сбросил 157 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6 074 обстрела, из них 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 073 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Шевяковка, Семеновка, Хатнее, Охримовка, Купянск Харьковской области; Новоселовка, Колодязи, Среднее, Карповка, Александровка Донецкой области; Каневское, Степногорск Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, всего сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка.

На Северском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отразили шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В общем за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1 040 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 163 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 130 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

