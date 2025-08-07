РУС
В пяти громадах на Донетчине остаются 345 детей, подлежащих принудительной эвакуации, - ОВА

Еще 6 детей удалось вернуть с оккупированных территорий

В пяти населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация детей, по состоянию на сейчас остаются 345 несовершеннолетних.

Об этом сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, больше всего детей остается в Добропольской громаде - 316 человек, из них все - в городе Доброполье. Эта громада была включена в перечень для обязательной эвакуации 24 июля.

Эвакуация осуществляется в сопровождении родителей или других законных представителей. Всего с начала кампании эвакуировано 15 540 детей из 306 населенных пунктов.

В данное время эвакуация продолжается в пяти громадах Краматорского и Покровского районов, где до сих пор остаются дети.

Ждуни батьки не хочуть жити в Україні і чекають, коли ж рюЗьге швайн окупує.
Ось такі опариші виросли з тих личинок, які заклали ще під час Голодомору, коли тисячами завозили п'янь і голоту з Уралу та всіляких депресивних "устьПі*здюйськ" до нас на схід України.
