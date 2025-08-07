В пяти громадах на Донетчине остаются 345 детей, подлежащих принудительной эвакуации, - ОВА

В пяти населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация детей, по состоянию на сейчас остаются 345 несовершеннолетних.

Об этом сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, больше всего детей остается в Добропольской громаде - 316 человек, из них все - в городе Доброполье. Эта громада была включена в перечень для обязательной эвакуации 24 июля.

Эвакуация осуществляется в сопровождении родителей или других законных представителей. Всего с начала кампании эвакуировано 15 540 детей из 306 населенных пунктов.

В данное время эвакуация продолжается в пяти громадах Краматорского и Покровского районов, где до сих пор остаются дети.

