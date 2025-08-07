У п’яти громадах Донеччини залишаються 345 дітей, які підлягають примусовій евакуації, - ОВА
У п’яти населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей, станом на зараз залишаються 345 неповнолітніх.
Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, найбільше дітей залишається у Добропільській громаді - 316 осіб, з них усі у місті Добропілля. Ця громада була включена до переліку для обов’язкової евакуації 24 липня.
Евакуація здійснюється у супроводі батьків або інших законних представників. Загалом з початку кампанії евакуйовано 15 540 дітей із 306 населених пунктів.
Наразі евакуація триває в п’яти громадах Краматорського та Покровського районів, де досі залишаються діти.
