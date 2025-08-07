У п’яти громадах Донеччини залишаються 345 дітей, які підлягають примусовій евакуації, - ОВА

У п’яти населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей, станом на зараз залишаються 345 неповнолітніх.

Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін.

Як зазначається, найбільше дітей залишається у Добропільській громаді - 316 осіб, з них усі у місті Добропілля. Ця громада була включена до переліку для обов’язкової евакуації 24 липня.

Евакуація здійснюється у супроводі батьків або інших законних представників. Загалом з початку кампанії евакуйовано 15 540 дітей із 306 населених пунктів.

Наразі евакуація триває в п’яти громадах Краматорського та Покровського районів, де досі залишаються діти.

