Китай блокирует попытки Трампа завершить войну в Украине, - The Telegraph
Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, ведь конфликт истощает и Россию, и США, одновременно создавая стратегические преимущества для Пекина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Как отмечается, Дональд Трамп якобы предлагает новые инициативы для прекращения войны и оказывает давление на Кремль, в частности через повышение пошлин, демонстрацию военной силы и дипломатические контакты. Ожидается даже его встреча с Путиным.
Однако, по данным издания, именно Китай блокирует любые попытки достичь мира. Пекин поставляет России критические компоненты двойного назначения - микроэлектронику, дроны, оптику и другие технологии. Производство беспилотников также налажено в Китае и на территории РФ в сотрудничестве с китайскими компаниями.
Китай остается главным покупателем российской нефти и газа. В июне 2025 года 47% экспорта сырой нефти из РФ пришлось именно на Китай, несмотря на американские санкции. Также Пекин сокращает импорт LNG из США.
Издание отмечает, что затягивание войны в Украине - стратегическая выгода для Китая, который надеется, что одновременное ослабление Москвы и Вашингтона создаст выгодный момент для действий вокруг Тайваня к 2027 году.
а Сі і каже: "Ніт. Забороняю. Позорься до кінця..."
ні про шо чесно. Клоунада. ЯК ВИ БЛ ХОЧЕТЕ ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ????
140 млн впевнені що українці мають зникнути як і їх мова та держава. Вони точно знають що якщо держава лишиться - то питання НЕ ЗАКРИТЕ.
Нуууууу і як ви хочете блін це розрулити?
The Telegraph бреше. Трамп на брифінгу сказав, що завдяки Трампу США день від дня стає все величніше і величніше, економіка росте, а ціни падають!