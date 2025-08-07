РУС
Китай блокирует попытки Трампа завершить войну в Украине, - The Telegraph

Делегации США и Китая встречаются в Женеве

Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, ведь конфликт истощает и Россию, и США, одновременно создавая стратегические преимущества для Пекина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечается, Дональд Трамп якобы предлагает новые инициативы для прекращения войны и оказывает давление на Кремль, в частности через повышение пошлин, демонстрацию военной силы и дипломатические контакты. Ожидается даже его встреча с Путиным.

Однако, по данным издания, именно Китай блокирует любые попытки достичь мира. Пекин поставляет России критические компоненты двойного назначения - микроэлектронику, дроны, оптику и другие технологии. Производство беспилотников также налажено в Китае и на территории РФ в сотрудничестве с китайскими компаниями.

Китай остается главным покупателем российской нефти и газа. В июне 2025 года 47% экспорта сырой нефти из РФ пришлось именно на Китай, несмотря на американские санкции. Также Пекин сокращает импорт LNG из США.

Издание отмечает, что затягивание войны в Украине - стратегическая выгода для Китая, который надеется, что одновременное ослабление Москвы и Вашингтона создаст выгодный момент для действий вокруг Тайваня к 2027 году.

Россия ежедневно сбрасывает по Украине около 200 управляемых авиабомб, - Зеленский

Китай (3117) Трамп Дональд (6132) война в Украине (5542)


Косорилі сволочі.
07.08.2025 12:43 Ответить
А пробити блок?
07.08.2025 12:44 Ответить
"...конфлікт виснажує і Росію, і США..." Джерело: https://censor.net/ua/n3567461

The Telegraph бреше. Трамп на брифінгу сказав, що завдяки Трампу США день від дня стає все величніше і величніше, економіка росте, а ціни падають!
07.08.2025 12:45 Ответить
Ну то ж сказали, що не можуть дозволити росії програти. Все логічно.
07.08.2025 12:42 Ответить
ото ж прийшло пуйло до Сі просить дозволити війну програти,
а Сі і каже: "Ніт. Забороняю. Позорься до кінця..."
07.08.2025 13:01 Ответить
Им всё-равно. Там чисто бизнес.
07.08.2025 13:04 Ответить
ХАХАХАХХАХАХАХАХАХА

ні про шо чесно. Клоунада. ЯК ВИ БЛ ХОЧЕТЕ ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ????
140 млн впевнені що українці мають зникнути як і їх мова та держава. Вони точно знають що якщо держава лишиться - то питання НЕ ЗАКРИТЕ.

Нуууууу і як ви хочете блін це розрулити?
07.08.2025 12:42 Ответить
Очевидно що треба дати 140 мільйонам повоювати проти 35 якомога довше, ще й з перевагою у озброєнні. Тоді точно все розрулиться.
07.08.2025 12:53 Ответить
Нема там 140ь якщо залишилось 60 і то добре. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml
07.08.2025 13:13 Ответить
Почекаємо адвокатів китайських комуністів, має бути цікаво.
07.08.2025 12:45 Ответить
Угу.Жить стало лучшє,жить стало вєсєлєє.І взагалі-відчепіться вже від діда.Краще-нагадайте йому на якій лунці він зупинився.
07.08.2025 12:59 Ответить
Китаю вигідне продовження війни, де ж ще надурняк так нафти куплять?
07.08.2025 12:49 Ответить
Китаю взагалі як на мене потрібен розпад раши, тоді вони відіжмуть весь д.схід....
07.08.2025 12:53 Ответить
а на фіга їм віджимати? весь той непотріб з тих територій годувати? Бо працювати вони не будуть навіть під загрозою катувань
07.08.2025 13:04 Ответить
ну по перше це їх земля, яку кацапи віджали у 1800-х роках (типу по договору), а по друге нащо їм когось годувати? Вони про своїх не заморочуються а за кацапів тим паче, хтось сам втече, хтось здохне а інші будуть пахать на китай....
07.08.2025 13:17 Ответить
Китайози на цій війни нормально підіймаються - скуповують кацапську нафту та газ на безцінок, натомість кацапам втридорога свою електроніку поставляють на мільярди. Як би вони вони це все без війни провернули?
07.08.2025 12:55 Ответить
Як і європейці
07.08.2025 12:57 Ответить
Все по честному. США блокируют попытки остановить войну в Палестине, а Китай блокирует попытки США остановить войну в Украине. Горе слабым и позор сильным.
07.08.2025 13:28 Ответить
 
 