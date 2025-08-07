УКР
Китай блокує спроби Трампа завершити війну в Україні, - The Telegraph

Делегації США та Китаю зустрічаються в Женеві

Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні, адже конфлікт виснажує і Росію, і США, водночас створюючи стратегічні переваги для Пекіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Як зазначається, Дональд Трамп нібито пропонує нові ініціативи для припинення війни та чинить тиск на Кремль, зокрема через підвищення мит, демонстрацію військової сили та дипломатичні контакти. Очікується навіть його зустріч із Путіним.

Однак, за даними видання, саме Китай блокує будь-які спроби досягти миру. Пекін постачає Росії критичні компоненти подвійного призначення - мікроелектроніку, дрони, оптику та інші технології. Виробництво безпілотників також налагоджене в Китаї й на території РФ у співпраці з китайськими компаніями.

Китай лишається головним покупцем російської нафти й газу. У червні 2025 року 47% експорту сирої нафти з РФ припало саме на Китай, попри американські санкції. Також Пекін скорочує імпорт LNG зі США.

Видання зазначає, що затягування війни в Україні - стратегічна вигода для Китаю, який сподівається, що одночасне послаблення Москви й Вашингтона створить вигідний момент для дій навколо Тайваню до 2027 року.

+3
Косорилі сволочі.
07.08.2025 12:43 Відповісти
+3
А пробити блок?
07.08.2025 12:44 Відповісти
+3
"...конфлікт виснажує і Росію, і США..." Джерело: https://censor.net/ua/n3567461

The Telegraph бреше. Трамп на брифінгу сказав, що завдяки Трампу США день від дня стає все величніше і величніше, економіка росте, а ціни падають!
07.08.2025 12:45 Відповісти
Ну то ж сказали, що не можуть дозволити росії програти. Все логічно.
07.08.2025 12:42 Відповісти
ото ж прийшло пуйло до Сі просить дозволити війну програти,
а Сі і каже: "Ніт. Забороняю. Позорься до кінця..."
07.08.2025 13:01 Відповісти
Им всё-равно. Там чисто бизнес.
07.08.2025 13:04 Відповісти
ХАХАХАХХАХАХАХАХАХА

ні про шо чесно. Клоунада. ЯК ВИ БЛ ХОЧЕТЕ ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ????
140 млн впевнені що українці мають зникнути як і їх мова та держава. Вони точно знають що якщо держава лишиться - то питання НЕ ЗАКРИТЕ.

Нуууууу і як ви хочете блін це розрулити?
07.08.2025 12:42 Відповісти
Очевидно що треба дати 140 мільйонам повоювати проти 35 якомога довше, ще й з перевагою у озброєнні. Тоді точно все розрулиться.
07.08.2025 12:53 Відповісти
Нема там 140ь якщо залишилось 60 і то добре. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml
07.08.2025 13:13 Відповісти
Косорилі сволочі.
07.08.2025 12:43 Відповісти
А пробити блок?
07.08.2025 12:44 Відповісти
Почекаємо адвокатів китайських комуністів, має бути цікаво.
07.08.2025 12:45 Відповісти
"...конфлікт виснажує і Росію, і США..." Джерело: https://censor.net/ua/n3567461

The Telegraph бреше. Трамп на брифінгу сказав, що завдяки Трампу США день від дня стає все величніше і величніше, економіка росте, а ціни падають!
07.08.2025 12:45 Відповісти
Угу.Жить стало лучшє,жить стало вєсєлєє.І взагалі-відчепіться вже від діда.Краще-нагадайте йому на якій лунці він зупинився.
07.08.2025 12:59 Відповісти
Китаю вигідне продовження війни, де ж ще надурняк так нафти куплять?
07.08.2025 12:49 Відповісти
Китаю взагалі як на мене потрібен розпад раши, тоді вони відіжмуть весь д.схід....
07.08.2025 12:53 Відповісти
а на фіга їм віджимати? весь той непотріб з тих територій годувати? Бо працювати вони не будуть навіть під загрозою катувань
07.08.2025 13:04 Відповісти
ну по перше це їх земля, яку кацапи віджали у 1800-х роках (типу по договору), а по друге нащо їм когось годувати? Вони про своїх не заморочуються а за кацапів тим паче, хтось сам втече, хтось здохне а інші будуть пахать на китай....
07.08.2025 13:17 Відповісти
Китайози на цій війни нормально підіймаються - скуповують кацапську нафту та газ на безцінок, натомість кацапам втридорога свою електроніку поставляють на мільярди. Як би вони вони це все без війни провернули?
07.08.2025 12:55 Відповісти
Як і європейці
07.08.2025 12:57 Відповісти
 
 