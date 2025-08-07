Китай блокує спроби Трампа завершити війну в Україні, - The Telegraph

Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні, адже конфлікт виснажує і Росію, і США, водночас створюючи стратегічні переваги для Пекіна.

Як зазначається, Дональд Трамп нібито пропонує нові ініціативи для припинення війни та чинить тиск на Кремль, зокрема через підвищення мит, демонстрацію військової сили та дипломатичні контакти. Очікується навіть його зустріч із Путіним.

Однак, за даними видання, саме Китай блокує будь-які спроби досягти миру. Пекін постачає Росії критичні компоненти подвійного призначення - мікроелектроніку, дрони, оптику та інші технології. Виробництво безпілотників також налагоджене в Китаї й на території РФ у співпраці з китайськими компаніями.

Китай лишається головним покупцем російської нафти й газу. У червні 2025 року 47% експорту сирої нафти з РФ припало саме на Китай, попри американські санкції. Також Пекін скорочує імпорт LNG зі США.

Видання зазначає, що затягування війни в Україні - стратегічна вигода для Китаю, який сподівається, що одночасне послаблення Москви й Вашингтона створить вигідний момент для дій навколо Тайваню до 2027 року.

