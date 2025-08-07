РУС
Администрация Трампа смягчает отчеты США о нарушениях прав человека, в частности - РФ, - WP

Сенат США

Администрация Дональда Трампа планирует значительно сократить критику в отношении ряда государств, которые обвиняют в нарушениях прав человека, в частности - России. Об этом свидетельствует утечка из проекта ежегодного отчета Госдепартамента США.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Проекты докладов по России, Израилю и Сальвадору стали короче, чем в предыдущие годы. Из текстов полностью изъяли упоминания о ЛГБТК+ и связанных преступлениях, а другие формулировки были смягчены.

По информации издания, новые подходы соответствуют внутренним инструкциям Госдепа: сократить тексты до минимума, определенного законом, и исключить упоминания о коррупции, гендерных преступлениях и других системных нарушениях.

Высокопоставленный Госдепартамента подтвердил изменения, отметив, что отчет 2024 года "переделали для читабельности" и соответствия законодательному мандату. В новой редакции особый акцент делается на вопросах свободы слова, в частности в государствах-союзниках США.

путлєр хитродупий хороший хлопець - Трамп - ше ні разу не назвав його вбивцею
07.08.2025 13:39 Ответить
сосунок диктатур
07.08.2025 13:41 Ответить
типовий нарцис.
07.08.2025 13:45 Ответить
ну фашисти завжди були антілгбт, тут нічого дивного.
07.08.2025 13:53 Ответить
Покажіть їм фотки наших військовополонених і хай вони там ще щось розкажуть про права людини в росії
07.08.2025 13:59 Ответить
 
 