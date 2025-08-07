Администрация Трампа смягчает отчеты США о нарушениях прав человека, в частности - РФ, - WP
Администрация Дональда Трампа планирует значительно сократить критику в отношении ряда государств, которые обвиняют в нарушениях прав человека, в частности - России. Об этом свидетельствует утечка из проекта ежегодного отчета Госдепартамента США.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Проекты докладов по России, Израилю и Сальвадору стали короче, чем в предыдущие годы. Из текстов полностью изъяли упоминания о ЛГБТК+ и связанных преступлениях, а другие формулировки были смягчены.
По информации издания, новые подходы соответствуют внутренним инструкциям Госдепа: сократить тексты до минимума, определенного законом, и исключить упоминания о коррупции, гендерных преступлениях и других системных нарушениях.
Высокопоставленный Госдепартамента подтвердил изменения, отметив, что отчет 2024 года "переделали для читабельности" и соответствия законодательному мандату. В новой редакции особый акцент делается на вопросах свободы слова, в частности в государствах-союзниках США.
