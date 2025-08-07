УКР
Адміністрація Трампа пом’якшує звіти США про порушення прав людини, зокрема РФ, - WP

Сенат США

Адміністрація Дональда Трампа планує значно скоротити критику щодо низки держав, які звинувачують у порушеннях прав людини, зокрема Росії. Про це свідчить витік з проєкту щорічного звіту Держдепартаменту США.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Проєкти доповідей щодо Росії, Ізраїлю та Сальвадору стали коротшими, ніж у попередні роки. Із текстів повністю вилучили згадки про ЛГБТК+ та пов’язані злочини, а інші формулювання були пом’якшені.

За інформацією видання, нові підходи відповідають внутрішнім інструкціям Держдепу: скоротити тексти до мінімуму, визначеного законом, та виключити згадки про корупцію, гендерні злочини й інші системні порушення.

Високопосадовець Держдепартаменту підтвердив зміни, зазначивши, що звіт 2024 року "переробили задля читабельності" та відповідності законодавчому мандату. У новій редакції особливий акцент робиться на питаннях свободи слова, зокрема в державах-союзниках США.

путлєр хитродупий хороший хлопець - Трамп - ше ні разу не назвав його вбивцею
07.08.2025 13:39 Відповісти
сосунок диктатур
07.08.2025 13:41 Відповісти
типовий нарцис.
07.08.2025 13:45 Відповісти
ну фашисти завжди були антілгбт, тут нічого дивного.
07.08.2025 13:53 Відповісти
Покажіть їм фотки наших військовополонених і хай вони там ще щось розкажуть про права людини в росії
07.08.2025 13:59 Відповісти
 
 