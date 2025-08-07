Адміністрація Трампа пом’якшує звіти США про порушення прав людини, зокрема РФ, - WP
Адміністрація Дональда Трампа планує значно скоротити критику щодо низки держав, які звинувачують у порушеннях прав людини, зокрема Росії. Про це свідчить витік з проєкту щорічного звіту Держдепартаменту США.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Проєкти доповідей щодо Росії, Ізраїлю та Сальвадору стали коротшими, ніж у попередні роки. Із текстів повністю вилучили згадки про ЛГБТК+ та пов’язані злочини, а інші формулювання були пом’якшені.
За інформацією видання, нові підходи відповідають внутрішнім інструкціям Держдепу: скоротити тексти до мінімуму, визначеного законом, та виключити згадки про корупцію, гендерні злочини й інші системні порушення.
Високопосадовець Держдепартаменту підтвердив зміни, зазначивши, що звіт 2024 року "переробили задля читабельності" та відповідності законодавчому мандату. У новій редакції особливий акцент робиться на питаннях свободи слова, зокрема в державах-союзниках США.
