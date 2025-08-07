Вступление Украины в ЕС и НАТО усилит защиту от дезинформации РФ, - Лукашевич

Членство Украины в Европейском Союзе и НАТО поможет эффективнее противодействовать российской дезинформации и уменьшит риск конфликтов между соседними государствами.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, дезинформация Кремля подрывает доверие между украинцами и поляками, а ее жертвами становятся обе страны. Он отметил, что когда между соседями возникают споры - выигрывает Россия.

Лукасевич подчеркнул, что вступление Украины в ЕС и НАТО облегчит обсуждение сложных тем в конструктивном формате и укрепит общую устойчивость к вредному воздействию со стороны РФ.

