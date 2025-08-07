РУС
Вступление Украины в ЕС и НАТО усилит защиту от дезинформации РФ, - Лукашевич

Петр Лукашевич подвел итоги трех лет украинского сопротивления российской агрессии.

Членство Украины в Европейском Союзе и НАТО поможет эффективнее противодействовать российской дезинформации и уменьшит риск конфликтов между соседними государствами.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, дезинформация Кремля подрывает доверие между украинцами и поляками, а ее жертвами становятся обе страны. Он отметил, что когда между соседями возникают споры - выигрывает Россия.

Лукасевич подчеркнул, что вступление Украины в ЕС и НАТО облегчит обсуждение сложных тем в конструктивном формате и укрепит общую устойчивость к вредному воздействию со стороны РФ.

Да забудьте вже і про ЄС і НАТО. Якщо Україна підпише капітуляцію. І ***** це знає тому і наполягає на своїх умовах
07.08.2025 15:28 Ответить
Відновлення ЯЗ допоможе ефективніше протидіяти російській дезінформації і зменшить ризик конфліктів між сусідніми державами.
07.08.2025 15:29 Ответить
НЕ БУДЕ НАТО точно і цілком можливо і ЕС - США виродки нас зрадили, але приклали до цього руку і народ України 73% які "усунули баригу з нациками"
07.08.2025 15:44 Ответить
нато розпадеться відразу ж після нападу х.йла на польщу, немає про що там розмовляти.
07.08.2025 16:00 Ответить
 
 