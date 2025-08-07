Вступ України в ЄС і НАТО посилить захист від дезінформації РФ, - Лукасевич
Членство України в Європейському Союзі та НАТО допоможе ефективніше протидіяти російській дезінформації і зменшить ризик конфліктів між сусідніми державами.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, дезінформація Кремля підриває довіру між українцями й поляками, а її жертвами стають обидві країни. Він наголосив, що коли між сусідами виникають суперечки - виграє Росія.
Лукасевич підкреслив, що вступ України до ЄС та НАТО полегшить обговорення складних тем у конструктивному форматі та зміцнить спільну стійкість до шкідливого впливу з боку РФ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.08.2025 15:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dic Dolovo #609559
показати весь коментар07.08.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Михайло Иляш
показати весь коментар07.08.2025 15:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ігор #586906
показати весь коментар07.08.2025 16:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль