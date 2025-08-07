УКР
Вступ України в ЄС і НАТО посилить захист від дезінформації РФ, - Лукасевич

Пьотр Лукасевич підбив підсумки трьох років українського опору російській агресії.

Членство України в Європейському Союзі та НАТО допоможе ефективніше протидіяти російській дезінформації і зменшить ризик конфліктів між сусідніми державами.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, дезінформація Кремля підриває довіру між українцями й поляками, а її жертвами стають обидві країни. Він наголосив, що коли між сусідами виникають суперечки - виграє Росія.

Лукасевич підкреслив, що вступ України до ЄС та НАТО полегшить обговорення складних тем у конструктивному форматі та зміцнить спільну стійкість до шкідливого впливу з боку РФ.

Да забудьте вже і про ЄС і НАТО. Якщо Україна підпише капітуляцію. І ***** це знає тому і наполягає на своїх умовах
07.08.2025 15:28 Відповісти
Відновлення ЯЗ допоможе ефективніше протидіяти російській дезінформації і зменшить ризик конфліктів між сусідніми державами.
07.08.2025 15:29 Відповісти
НЕ БУДЕ НАТО точно і цілком можливо і ЕС - США виродки нас зрадили, але приклали до цього руку і народ України 73% які "усунули баригу з нациками"
07.08.2025 15:44 Відповісти
нато розпадеться відразу ж після нападу х.йла на польщу, немає про що там розмовляти.
07.08.2025 16:00 Відповісти
 
 