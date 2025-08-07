Вступ України в ЄС і НАТО посилить захист від дезінформації РФ, - Лукасевич

Членство України в Європейському Союзі та НАТО допоможе ефективніше протидіяти російській дезінформації і зменшить ризик конфліктів між сусідніми державами.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, дезінформація Кремля підриває довіру між українцями й поляками, а її жертвами стають обидві країни. Він наголосив, що коли між сусідами виникають суперечки - виграє Росія.

Лукасевич підкреслив, що вступ України до ЄС та НАТО полегшить обговорення складних тем у конструктивному форматі та зміцнить спільну стійкість до шкідливого впливу з боку РФ.

