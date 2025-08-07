В 2025 году в Киеве вдвое возросло количество сильно поврежденных жилых домов, - КГГА
В 2025 году в Киеве количество существенно поврежденных жилых домов увеличилось вдвое - с начала года зафиксировано 49 новых таких объектов, всего их уже 88.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА.
По состоянию на август полностью восстановлены 25 многоэтажек. Еще на 7 объектах продолжаются ремонтные работы, по остальным - разрабатывается проектная документация, ведется экспертиза и оформляются разрешения.
Всего с начала полномасштабного вторжения в столице пострадали 3129 объектов, из них 2134 - многоквартирные жилые дома. В 2025 году зафиксировано повреждение еще 957 таких зданий.
Восстановление проводится в соответствии с распоряжением КГГА №538. Заказчиком работ выступает КП "Житлоінвестбуд-УКБ".
