В 2025 году в Киеве вдвое возросло количество сильно поврежденных жилых домов, - КГГА

В 2025 году в Киеве количество существенно поврежденных жилых домов увеличилось вдвое - с начала года зафиксировано 49 новых таких объектов, всего их уже 88.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА.

По состоянию на август полностью восстановлены 25 многоэтажек. Еще на 7 объектах продолжаются ремонтные работы, по остальным - разрабатывается проектная документация, ведется экспертиза и оформляются разрешения.

Всего с начала полномасштабного вторжения в столице пострадали 3129 объектов, из них 2134 - многоквартирные жилые дома. В 2025 году зафиксировано повреждение еще 957 таких зданий.

Восстановление проводится в соответствии с распоряжением КГГА №538. Заказчиком работ выступает КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по Киевской телебашне: СБУ сообщила о подозрении генералу Кобылашу и полковнику Скитскому