У 2025 році в Києві вдвічі зросла кількість сильно пошкоджених житлових будинків, - КМДА

У 2025 році в Києві кількість суттєво пошкоджених житлових будинків збільшилася вдвічі - з початку року зафіксовано 49 нових таких об’єктів, загалом їх уже 88.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Станом на серпень повністю відновлено 25 багатоповерхівок. Ще на 7 об’єктах тривають ремонтні роботи, щодо решти - розробляється проєктна документація, ведеться експертиза та оформлюються дозволи.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення у столиці постраждали 3129 об’єктів, з них 2134 - багатоквартирні житлові будинки. У 2025 році зафіксовано пошкодження ще 957 таких будівель.

Відновлення проводиться відповідно до розпорядження КМВА №538. Замовником робіт виступає КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

офіс Оп договорився з куйлом про збільшення обстрілів столиці в двічі.
показати весь коментар
07.08.2025 17:18 Відповісти
Не може бути. Може ще й скажете, чому?
показати весь коментар
07.08.2025 18:32 Відповісти
 
 