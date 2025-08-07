РУС
Италия поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть вовлечены в дипломатическую работу вместе с США, - Зеленский после разговора с Мелони

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обменялись деталями наших недавних контактов с другими лидерами.

"Для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Мелони "абсолютно четко поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть привлечены к дипломатической работе вместе с США для установления мира".

Читайте: Советники по безопасности Украины провели детальный разговор с Уиткоффом о мире, - Зеленский

"Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз будет участвовать в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен. Скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с Президентом Трампом, и договорились, что будем на связи", - рассказал президент.

Зеленский Владимир (21478) Джорджа Мелони (138)


Пішли балачки
07.08.2025 23:09 Ответить
А Італія та інші європейські лідери підтримують введення своїх військ в Україну, чи їх інтерес тільки долучатись до переговорів? Прямо лізуть без мила в ролі п'ятого колеса до воза.
07.08.2025 23:16 Ответить
Фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським: Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом переговорів
07.08.2025 23:28 Ответить
А до чого тут європейські війська? Хіба Штати свої війська вводять? В ×уйла зовсім валізка репнула, якщо такі тупі методички роздає. ))
07.08.2025 23:32 Ответить
Штати це посередник між Україною і росією, а Європа яку роль виконує - зірвати або затягнути переговори по максимуму?
07.08.2025 23:42 Ответить
Ти три роки в коматозі був? Чи просто кокошник затісний?
07.08.2025 23:45 Ответить
"Ця війна триває на Європейському континенті, Україну я з єрмаком і "зеленою рашистською колоною" пхаю в "куйловий тайожний союз" а не до членства в ЄС,
07.08.2025 23:23 Ответить
Європейські союзники України розчаровані рішенням президента США Дональда Трампа провести саміт з російським лідером Володимиром Путіним, якого російський президент спочатку прагнув. Про це виданню The Washington Post розповів високопоставлений європейський чиновник.

"Незважаючи на весь цей шум, Трамп не чинив ні краплі тиску на Путіна", - сказав він.
За даними Bloomberg, під час телефонних переговорів, які Трамп провів з європейськими лідерами невдовзі після того, як його спецпредставник Стівен Віткофф завершив візит до Кремля, американський президент заявив, що Путін готовий до якогось «обміну територіями». За даними джерел Bloomberg серед європейських чиновників, Трамп позитивно оцінює перспективу перемир'я на четвертому році війни, що триває, хоча яким буде його формат залишається незрозумілим.
07.08.2025 23:25 Ответить
одне інформаційне сміття
08.08.2025 01:06 Ответить
 
 