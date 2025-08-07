Италия поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть вовлечены в дипломатическую работу вместе с США, - Зеленский после разговора с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обменялись деталями наших недавних контактов с другими лидерами.

"Для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Мелони "абсолютно четко поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть привлечены к дипломатической работе вместе с США для установления мира".

"Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз будет участвовать в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен. Скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с Президентом Трампом, и договорились, что будем на связи", - рассказал президент.