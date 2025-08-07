Италия поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть вовлечены в дипломатическую работу вместе с США, - Зеленский после разговора с Мелони
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники обменялись деталями наших недавних контактов с другими лидерами.
"Для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы", - подчеркнул президент.
Он добавил, что Мелони "абсолютно четко поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть привлечены к дипломатической работе вместе с США для установления мира".
"Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз будет участвовать в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен. Скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с Президентом Трампом, и договорились, что будем на связи", - рассказал президент.
Джерело: https://censor.net/ua/n3548989
"Незважаючи на весь цей шум, Трамп не чинив ні краплі тиску на Путіна", - сказав він.
За даними Bloomberg, під час телефонних переговорів, які Трамп провів з європейськими лідерами невдовзі після того, як його спецпредставник Стівен Віткофф завершив візит до Кремля, американський президент заявив, що Путін готовий до якогось «обміну територіями». За даними джерел Bloomberg серед європейських чиновників, Трамп позитивно оцінює перспективу перемир'я на четвертому році війни, що триває, хоча яким буде його формат залишається незрозумілим.