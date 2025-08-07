Італія підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США, - Зеленський після розмови з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Співрозмовники обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами.

"Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи", - наголосив президент.

Він додав, що Мелоні "абсолютно чітко підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру".

"Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований. Скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з Президентом Трампом, та домовилися, що будемо на звʼязку", - розповів президент.