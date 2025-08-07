Італія підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США, - Зеленський після розмови з Мелоні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами.
"Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи", - наголосив президент.
Він додав, що Мелоні "абсолютно чітко підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру".
"Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований. Скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з Президентом Трампом, та домовилися, що будемо на звʼязку", - розповів президент.
Джерело: https://censor.net/ua/n3548989
"Незважаючи на весь цей шум, Трамп не чинив ні краплі тиску на Путіна", - сказав він.
За даними Bloomberg, під час телефонних переговорів, які Трамп провів з європейськими лідерами невдовзі після того, як його спецпредставник Стівен Віткофф завершив візит до Кремля, американський президент заявив, що Путін готовий до якогось «обміну територіями». За даними джерел Bloomberg серед європейських чиновників, Трамп позитивно оцінює перспективу перемир'я на четвертому році війни, що триває, хоча яким буде його формат залишається незрозумілим.