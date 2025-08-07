УКР
Італія підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США, - Зеленський після розмови з Мелоні

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами. 

"Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи", - наголосив президент.

Він додав, що Мелоні "абсолютно чітко підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру". 

Читайте: Безпекові радники України провели детальну розмову з Віткоффом щодо миру, - Зеленський

"Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований. Скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з Президентом Трампом, та домовилися, що будемо на звʼязку", - розповів президент.

Зеленський Володимир (25009) Мелоні Джорджа (165)


Пішли балачки
показати весь коментар
07.08.2025 23:09 Відповісти
А Італія та інші європейські лідери підтримують введення своїх військ в Україну, чи їх інтерес тільки долучатись до переговорів? Прямо лізуть без мила в ролі п'ятого колеса до воза.
показати весь коментар
07.08.2025 23:16 Відповісти
Фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським: Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом переговорів
показати весь коментар
07.08.2025 23:28 Відповісти
А до чого тут європейські війська? Хіба Штати свої війська вводять? В ×уйла зовсім валізка репнула, якщо такі тупі методички роздає. ))
показати весь коментар
07.08.2025 23:32 Відповісти
Штати це посередник між Україною і росією, а Європа яку роль виконує - зірвати або затягнути переговори по максимуму?
показати весь коментар
07.08.2025 23:42 Відповісти
Ти три роки в коматозі був? Чи просто кокошник затісний?
показати весь коментар
07.08.2025 23:45 Відповісти
"Ця війна триває на Європейському континенті, Україну я з єрмаком і "зеленою рашистською колоною" пхаю в "куйловий тайожний союз" а не до членства в ЄС,
показати весь коментар
07.08.2025 23:23 Відповісти
Європейські союзники України розчаровані рішенням президента США Дональда Трампа провести саміт з російським лідером Володимиром Путіним, якого російський президент спочатку прагнув. Про це виданню The Washington Post розповів високопоставлений європейський чиновник.

"Незважаючи на весь цей шум, Трамп не чинив ні краплі тиску на Путіна", - сказав він.
За даними Bloomberg, під час телефонних переговорів, які Трамп провів з європейськими лідерами невдовзі після того, як його спецпредставник Стівен Віткофф завершив візит до Кремля, американський президент заявив, що Путін готовий до якогось «обміну територіями». За даними джерел Bloomberg серед європейських чиновників, Трамп позитивно оцінює перспективу перемир'я на четвертому році війни, що триває, хоча яким буде його формат залишається незрозумілим.
показати весь коментар
07.08.2025 23:25 Відповісти
одне інформаційне сміття
показати весь коментар
08.08.2025 01:06 Відповісти
 
 