Россияне атаковали Харьков "шахедом", - мэр

шахед

Вечером 7 августа российские войска атаковали Харьков "шахедом".

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков подвергся атаке вражеским дроном "шахед" - в городе прогремели взрывы. Детали выясняются", - написал он.

Читайте: Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)

А де наші "шахеди" що атакують парашу????
08.08.2025 06:28 Ответить
Так звана "укр. влада"(?) нічого не збирається робити для захисту українців.
08.08.2025 08:28 Ответить
 
 