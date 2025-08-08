Россияне атаковали Харьков "шахедом", - мэр
Вечером 7 августа российские войска атаковали Харьков "шахедом".
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков подвергся атаке вражеским дроном "шахед" - в городе прогремели взрывы. Детали выясняются", - написал он.
Василь Казімко
stanis nasvaiko
