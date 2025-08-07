2 454 11
Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 7 августа российские войска запустили по Украине "шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Новая группа "шахедов" из Брянской обл., рф на север Сумщины и Черниговщины!
- БпЛА на севере Полтавщины курсом на Миргород.
Обновление по движению БПЛА:
- "Шахеды" в центре Сумской области движутся на юг.
- "Шахеды" на востоке Черниговской области движутся на юг.
- "Шахеды" на севере Полтавской области движутся на юг.
Обновление по состоянию на 23:15:
- "Шахеды" на севере Сумской области направляются в сторону Черниговской области.
- "Шахеды" в центре и южной части севера Сумской области движутся в сторону Полтавской области.
- Крупная группа "Шахедов" на севере Черниговской области движется на запад.
- "Шахеды" на северо-западе Харьковской области направляются в сторону Харькова и на юго-запад.
- "Шахеды" на востоке и в центре Полтавской области движутся на юг.
Топ комментарии
+4 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий07.08.2025 21:08 Ответить Ссылка
+2 Тамара Пальчук
показать весь комментарий07.08.2025 21:56 Ответить Ссылка
+2 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий07.08.2025 22:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«В 1945-м Япония продолжала угрожать планете. Богобоязненному и отнюдь не храброму Президенту Гарри Трумену предоставили данные, при разгроме Японии могут погибнуть 4 млн японцев, 1 млн американцев и воины других стран.
Трумен в июле 1945 потребовал от Японии капитуляцию, и дал срок в 10 дней.
8 августа на Хиросиму была сброшена атомная бомба, но Япония не капитулировала.
Трумен дает 3 дня на новую капитуляцию, которая была отвергнута. На Нагасаки была сброшена атомная атомная бомба. И дано требование новой капитуляции, которая была принята через 42 минуты.
Были жуткие деяния, погибли невинные японцы, но миллионы людей были спасены. На планете на 77 лет установился мир, который был нарушен мерзким путиным.
Трамп что-то говорит, что-то превозносит, но разрушается Украина и гибнут люди. путин смеется над Трампом и продолжает уничтожать Украину.
Как насмешка над здравостью Трамп, президент могущественной страны, продолжает мычание под портретом Рейгана.» (С)
Слава Україні!