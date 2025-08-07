РУС
Новости Атака беспилотников
2 454 11

Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 7 августа российские войска запустили по Украине "шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Новая группа "шахедов" из Брянской обл., рф на север Сумщины и Черниговщины!
  • БпЛА на севере Полтавщины курсом на Миргород.

Обновление по движению БПЛА:

  • "Шахеды" в центре Сумской области движутся на юг.
  • "Шахеды" на востоке Черниговской области движутся на юг.
  • "Шахеды" на севере Полтавской области движутся на юг.

Обновление по состоянию на 23:15:

  • "Шахеды" на севере Сумской области направляются в сторону Черниговской области.
  • "Шахеды" в центре и южной части севера Сумской области движутся в сторону Полтавской области.
  • Крупная группа "Шахедов" на севере Черниговской области движется на запад.
  • "Шахеды" на северо-западе Харьковской области направляются в сторону Харькова и на юго-запад.
  • "Шахеды" на востоке и в центре Полтавской области движутся на юг.

Также читайте: "Шахеды" атаковали Измаильский район Одесской области: повреждена газовая инфраструктура

Воздушные силы (2585) Шахед (1370) война в Украине (5559)


Ось реальні результати дипломатії Трампа! Фейкові мирні переговори та фейкові результати! Скажену собаку не вмовляють, її вішають!
07.08.2025 21:08 Ответить
+2
Трамп не тільки не дипломат, він по життю 'сдєльщик' і банкрот. Печально, що приходиться розплачуватись притомним людям. за дурість виборців, як вітчизняних так і закордонних.
07.08.2025 21:56 Ответить
+2
Прутень, пішов шляхом керманичів Японії, у 20 столітті!
«В 1945-м Япония продолжала угрожать планете. Богобоязненному и отнюдь не храброму Президенту Гарри Трумену предоставили данные, при разгроме Японии могут погибнуть 4 млн японцев, 1 млн американцев и воины других стран.

Трумен в июле 1945 потребовал от Японии капитуляцию, и дал срок в 10 дней.
8 августа на Хиросиму была сброшена атомная бомба, но Япония не капитулировала.

Трумен дает 3 дня на новую капитуляцию, которая была отвергнута. На Нагасаки была сброшена атомная атомная бомба. И дано требование новой капитуляции, которая была принята через 42 минуты.

Были жуткие деяния, погибли невинные японцы, но миллионы людей были спасены. На планете на 77 лет установился мир, который был нарушен мерзким путиным.

Трамп что-то говорит, что-то превозносит, но разрушается Украина и гибнут люди. путин смеется над Трампом и продолжает уничтожать Украину.
Как насмешка над здравостью Трамп, президент могущественной страны, продолжает мычание под портретом Рейгана.» (С)
Слава Україні!
07.08.2025 22:37 Ответить
путлєр летить миритися
07.08.2025 21:06 Ответить
Поки одна хрєнь - може Європа допоможе? - їм жеж не вигідно шоб путлєр коло них осіяв
07.08.2025 22:55 Ответить
Тому Європа допоможе воювати якнайдовше без перемоги.
07.08.2025 23:44 Ответить
Коменти дурників ☝
07.08.2025 22:24 Ответить
А літак того придурка фіткова вже сів в Гамериці чи ні((
показать весь комментарий
07.08.2025 22:29 Ответить
- Трампе! Віткофф! Там з валізки вашого кента кришку зірвало - і мир так і ллється. Подавайте, мерщій, на Нобеля!
07.08.2025 22:47 Ответить
 
 