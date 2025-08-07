УКР
Новини Атака безпілотників
Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 7 серпня російські війська запустили по Україні "шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Нова група "шахедів" з Брянської обл., рф на північ Сумщини та Чернігівщини!
  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Миргород.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • "Шахеди" у центрі Сумщини курсом на південь.
  • "Шахеди" на сході Чернігівщини курсом на південь.
  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на південь.

Також читайте: "Шахеди" атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено газову інфраструктуру

Автор: 

Повітряні сили (2925) Шахед (1374) війна в Україні (5598)


Ось реальні результати дипломатії Трампа! Фейкові мирні переговори та фейкові результати! Скажену собаку не вмовляють, її вішають!
07.08.2025 21:08
Трамп не тільки не дипломат, він по життю 'сдєльщик' і банкрот. Печально, що приходиться розплачуватись притомним людям. за дурість виборців, як вітчизняних так і закордонних.
07.08.2025 21:56
Прутень, пішов шляхом керманичів Японії, у 20 столітті!
«В 1945-м Япония продолжала угрожать планете. Богобоязненному и отнюдь не храброму Президенту Гарри Трумену предоставили данные, при разгроме Японии могут погибнуть 4 млн японцев, 1 млн американцев и воины других стран.

Трумен в июле 1945 потребовал от Японии капитуляцию, и дал срок в 10 дней.
8 августа на Хиросиму была сброшена атомная бомба, но Япония не капитулировала.

Трумен дает 3 дня на новую капитуляцию, которая была отвергнута. На Нагасаки была сброшена атомная атомная бомба. И дано требование новой капитуляции, которая была принята через 42 минуты.

Были жуткие деяния, погибли невинные японцы, но миллионы людей были спасены. На планете на 77 лет установился мир, который был нарушен мерзким путиным.

Трамп что-то говорит, что-то превозносит, но разрушается Украина и гибнут люди. путин смеется над Трампом и продолжает уничтожать Украину.
Как насмешка над здравостью Трамп, президент могущественной страны, продолжает мычание под портретом Рейгана.» (С)
Слава Україні!
07.08.2025 22:37
путлєр летить миритися
07.08.2025 21:06
Поки одна хрєнь - може Європа допоможе? - їм жеж не вигідно шоб путлєр коло них осіяв
07.08.2025 22:55
07.08.2025 21:08
07.08.2025 21:56
07.08.2025 22:24
07.08.2025 22:29
07.08.2025 22:37
07.08.2025 22:47
 
 