Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 7 серпня російські війська запустили по Україні "шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Нова група "шахедів" з Брянської обл., рф на північ Сумщини та Чернігівщини!
- БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Миргород.
Оновлення щодо руху БпЛА
- "Шахеди" у центрі Сумщини курсом на південь.
- "Шахеди" на сході Чернігівщини курсом на південь.
- "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на південь.
Топ коментарі
Igor Liashenko
07.08.2025 21:08
Тамара Пальчук
07.08.2025 21:56
Oleksandr Valovyi
07.08.2025 22:37
«В 1945-м Япония продолжала угрожать планете. Богобоязненному и отнюдь не храброму Президенту Гарри Трумену предоставили данные, при разгроме Японии могут погибнуть 4 млн японцев, 1 млн американцев и воины других стран.
Трумен в июле 1945 потребовал от Японии капитуляцию, и дал срок в 10 дней.
8 августа на Хиросиму была сброшена атомная бомба, но Япония не капитулировала.
Трумен дает 3 дня на новую капитуляцию, которая была отвергнута. На Нагасаки была сброшена атомная атомная бомба. И дано требование новой капитуляции, которая была принята через 42 минуты.
Были жуткие деяния, погибли невинные японцы, но миллионы людей были спасены. На планете на 77 лет установился мир, который был нарушен мерзким путиным.
Трамп что-то говорит, что-то превозносит, но разрушается Украина и гибнут люди. путин смеется над Трампом и продолжает уничтожать Украину.
Как насмешка над здравостью Трамп, президент могущественной страны, продолжает мычание под портретом Рейгана.» (С)
Слава Україні!