Росіяни атакували Харків "шахедом", спалахнула пожежа, - мер

Ввечері 7 серпня російські війська атакували Харків "шахедом". 

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Харків зазнав атаки ворожим дроном "шахед" – у місті пролунали вибухи. Деталі з’ясовуються", - написав він.

Згодом він уточнив, що внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

