Росіяни атакували Харків "шахедом", спалахнула пожежа, - мер
Ввечері 7 серпня російські війська атакували Харків "шахедом".
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Харків зазнав атаки ворожим дроном "шахед" – у місті пролунали вибухи. Деталі з’ясовуються", - написав він.
Згодом він уточнив, що внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.
