За минувшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

За прошедшие сутки враг атаковал позиции Сил обороны на 12 направлениях. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 86 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 160 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4305 дронов-камикадзе и осуществили почти шесть тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Малая Токмачка, Красная Криница Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 46 управляемых бомб, совершил 377 обстрелов, в том числе, 16 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупационные войска атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполевка, Колодязи, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григорьевки и Ольговки.

На Сиверском направлении, в районах Григорьевки и Федоровки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчики наступали в районе Орехово-Васильевки и в сторону Новомаркового и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отбили десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русина Яра.

На Покровском направлении наши подразделения остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверево, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Ореховое.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филия, Толстое, Зеленое Поле, Вольное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки вблизи Каменского и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских средств противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1040 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 238 беспилотных летательных аппаратов и 126 единиц автомобильной техники.

