РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12342 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
4 200 7

Ночной удар РФ по Буче: повреждены дома и детский сад (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российской атаки ночью 8 августа в Буче Киевской области повреждены частные дома и детский сад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Анатолий Федорук.

По предварительной информации, повреждены 7 частных домов и детский сад. Также поврежден недостроенный бизнес-центр.

"Главное - все живы. Спасатели, коммунальные службы, полиция - на месте. Людям помогают сразу. Россия снова показала, что она - чистое зло. Терроризирует гражданских людей, потому что другого не умеет", - отметил городской голова.

Впоследствии в полиции Киевской области сообщили, в результате атаки повреждения получили 21 частный дом и 10 транспортных средств. Кроме того, повреждены 3 гаражных помещения, 2 хозяйственные здания и 3 недостроя.

"По предварительной информации, пострадали два человека — 80-летняя женщина и 45-летний мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте", - сообщили правоохранители.

Буча - наслідки
Буча - наслідки
Буча - наслідки
Буча - наслідки
Буча - наслідки
Буча - наслідки
Буча - наслідки
Буча - наслідки
Буча - наслідки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Бучанский район Киевской области: есть пострадавшие

Автор: 

беспилотник (4071) Киевская область (4287) Бучанский район (78) Буча (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От цікаво, що є такого в Бучі чого немає в Конча-Заспі?
показать весь комментарий
08.08.2025 09:18 Ответить
В Конче-Заспі немає виробництва і це не "шахедна" сторона. Але я так розумію, що питання риторичне
показать весь комментарий
08.08.2025 09:25 Ответить
Конча - Заспа поза підозрою а от в Бучі мирні жителі точають снаряди
показать весь комментарий
08.08.2025 09:26 Ответить
Як завжди варвари воюють з мирним населенням ,зруйновані житлові будинки ,дитячий садок ну що ж так воює рашиська орда ,а Трамп хоче зустрічатись з найкривавішим терористом 21 століття, який ніяк не здохне.
показать весь комментарий
08.08.2025 09:38 Ответить
Воєнний злочинець ******, гадить Україні, на очах Світу та болакунів про міру-мір!!
показать весь комментарий
08.08.2025 09:44 Ответить
 
 