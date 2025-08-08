РУС
Враг атаковал Бучанский район Киевщины: есть пострадавшие

Россияне атаковали Киевскую область дронами

В ночь на 8 августа россияне атаковали ударными беспилотниками Бучанский район Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Калашник.

"К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы.

Более подробная информация позже.

Киевщину атаковали беспилотники, работала ПВО, - ОВА

