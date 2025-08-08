Враг атаковал Бучанский район Киевщины: есть пострадавшие
В ночь на 8 августа россияне атаковали ударными беспилотниками Бучанский район Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Калашник.
"К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы.
Более подробная информация позже.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Воробець
показать весь комментарий08.08.2025 08:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль