Новости Атака беспилотников на Киевщину
947 3

Киевщину атаковали беспилотники, работала ПВО, - ОВА

Атака российских ударных беспилотников на Киевскую область 8 августа

В ночь на 8 августа Киевскую область атакували российские ударные беспилотники.

Об этом пишет пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Читайте: Российские БПЛА "охотятся" на жителей Херсонщины: с начала года погибли 90 человек, в том числе годовалый мальчик, еще 893 человека ранены

Автор: 

беспилотник (4071) Киевская область (4287) ПВО (3013) Шахед (1371) война в Украине (5559)


А де наші "шахеди" що атакують парашку?????
08.08.2025 06:26 Ответить
БпЛА атакували Ростовську область: пожежа в районі аеродрому.
08.08.2025 08:50 Ответить
Цистерна з бензином--це і все7
08.08.2025 09:13 Ответить
 
 