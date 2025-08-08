Киевщину атаковали беспилотники, работала ПВО, - ОВА
В ночь на 8 августа Киевскую область атакували российские ударные беспилотники.
Об этом пишет пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Казімко
показать весь комментарий08.08.2025 06:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex O #513819
показать весь комментарий08.08.2025 08:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий08.08.2025 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль