Киевщину атаковали беспилотники, работала ПВО, - ОВА

В ночь на 8 августа Киевскую область атакували российские ударные беспилотники.

Об этом пишет пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

