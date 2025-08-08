УКР
Новини Атака безпілотників на Київщину
Київщину атакують безпілотники, працює ППО. - ОВА

Атака російських ударних безпілотників на Київщину 8 серпня

В ніч на 8 серпня Київщину атакують російські ударні безпілотники.

Про це пише пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські БпЛА "полюють" на мешканців Херсонщини: від початку року загинули 90 осіб, зокрема однорічний хлопчик, ще 893 людини поранені

