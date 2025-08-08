Ворог атакував Бучанський район Київщини: є постраждалі
У ніч проти 8 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками Бучанський район Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення не значні", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.
Більш детальна інформація згодом.
