ОСГВ "Хортица" переименовали в "Днепр": охватывает фронт от Харьковщины до Днепропетровщины
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" с 8 августа получила новое название - ОСГВ "Днепр".
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОСГВ "Днепр".
В зоне ответственности ОСГВ "Днепр" остаются участки фронта от Харьковской до Днепропетровской областей.
Переименование произошло в рамках перехода Вооруженных сил Украины на корпусную систему управления.
