ОСГВ "Хортица" переименовали в "Днепр": охватывает фронт от Харьковщины до Днепропетровщины

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" с 8 августа получила новое название - ОСГВ "Днепр".

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

В зоне ответственности ОСГВ "Днепр" остаются участки фронта от Харьковской до Днепропетровской областей.

Переименование произошло в рамках перехода Вооруженных сил Украины на корпусную систему управления.

