ОСГВ "Хортица" переименовали в "Днепр": охватывает фронт от Харьковщины до Днепропетровщины

зсу

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" с 8 августа получила новое название - ОСГВ "Днепр".

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

В зоне ответственности ОСГВ "Днепр" остаются участки фронта от Харьковской до Днепропетровской областей.

Переименование произошло в рамках перехода Вооруженных сил Украины на корпусную систему управления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает накапливать силы на Покровском направлении, не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, - ОСГВ "Хортица"

переименования (743) ОСГВ Хортица (510) ОСГВ Днепр (1)


Це тематика, виключно військових, а не отих, «потужних», з урядового кварталу!!
показать весь комментарий
08.08.2025 10:45 Ответить
Перемога👍💪
показать весь комментарий
08.08.2025 10:52 Ответить
переплутали місячне сяйво з баранячими причандалами. яким сраком недієві і безвідповідальні осуви та )(уюви до корпусної системи?
показать весь комментарий
08.08.2025 11:00 Ответить
Замість дронів ЗЕбіли перейменовують все що можна, більше ні нащо не здатні
показать весь комментарий
08.08.2025 11:04 Ответить
И бл*дей перекладывают с койки на койку.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:11 Ответить
Символічно, якщо це майбутня лінія розділу.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:08 Ответить
типун тебе...
показать весь комментарий
08.08.2025 11:12 Ответить
Тільки перейменовувати і зосталися, адже це найлегше! Навіщо якісна форма і обмундирування з беспвлотниками?
показать весь комментарий
08.08.2025 12:02 Ответить
 
 