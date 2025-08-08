ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": охоплює фронт від Харківщини до Дніпропетровщини
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" з 8 серпня отримало нову назву - ОСУВ "Дніпро".
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОСУВ "Дніпро".
У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" залишаються ділянки фронту від Харківської до Дніпропетровської областей.
Перейменування відбулося в межах переходу Збройних сил України на корпусну систему управління.
