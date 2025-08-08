УКР
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": охоплює фронт від Харківщини до Дніпропетровщини

зсу

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" з 8 серпня отримало нову назву - ОСУВ "Дніпро".

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОСУВ "Дніпро".

У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" залишаються ділянки фронту від Харківської до Дніпропетровської областей.

Перейменування відбулося в межах переходу Збройних сил України на корпусну систему управління.

Це тематика, виключно військових, а не отих, «потужних», з урядового кварталу!!
08.08.2025 10:45 Відповісти
Перемога👍💪
08.08.2025 10:52 Відповісти
переплутали місячне сяйво з баранячими причандалами. яким сраком недієві і безвідповідальні осуви та )(уюви до корпусної системи?
08.08.2025 11:00 Відповісти
Замість дронів ЗЕбіли перейменовують все що можна, більше ні нащо не здатні
08.08.2025 11:04 Відповісти
И бл*дей перекладывают с койки на койку.
08.08.2025 11:11 Відповісти
Символічно, якщо це майбутня лінія розділу.
08.08.2025 11:08 Відповісти
типун тебе...
08.08.2025 11:12 Відповісти
Тільки перейменовувати і зосталися, адже це найлегше! Навіщо якісна форма і обмундирування з беспвлотниками?
