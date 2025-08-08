На оккупированных территориях с 1 сентября будут принудительно устанавливать российский мессенджер-шпион Max, - ЦНС

Российские оккупационные власти планируют обязать жителей временно захваченных территорий Украины устанавливать мессенджер Max от компании VK, который находится под контролем Кремля и ФСБ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

С 1 сентября использование этого сервиса станет обязательным. Все данные пользователей будут храниться в России и передаваться спецслужбам без решения суда. Переписка хранится шесть месяцев, идентификация является обязательной.

Мессенджер имеет доступ к камере, микрофону, геолокации и контактам. Из-за закрытого кода существует риск наличия скрытых бэкдоров - механизмов для несанкционированного доступа к системе. Сервис интегрирован с "Госуслугами" и другими российскими государственными платформами.

"Max - не мессенджер, а карманный шпион Кремля. Не устанавливай его. Не передавай личные данные. Фиксируй факты давления", - призвали в Центре нацсопротивления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий силой больше невозможно, - The Telegraph