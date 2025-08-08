РУС
На оккупированных территориях с 1 сентября будут принудительно устанавливать российский мессенджер-шпион Max, - ЦНС

телефон,россия

Российские оккупационные власти планируют обязать жителей временно захваченных территорий Украины устанавливать мессенджер Max от компании VK, который находится под контролем Кремля и ФСБ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

С 1 сентября использование этого сервиса станет обязательным. Все данные пользователей будут храниться в России и передаваться спецслужбам без решения суда. Переписка хранится шесть месяцев, идентификация является обязательной.

Мессенджер имеет доступ к камере, микрофону, геолокации и контактам. Из-за закрытого кода существует риск наличия скрытых бэкдоров - механизмов для несанкционированного доступа к системе. Сервис интегрирован с "Госуслугами" и другими российскими государственными платформами.

"Max - не мессенджер, а карманный шпион Кремля. Не устанавливай его. Не передавай личные данные. Фиксируй факты давления", - призвали в Центре нацсопротивления.

шпионаж (1440) приложение (170) Центр национального сопротивления (596)


Скоро буде чіп в черепушку...
08.08.2025 11:41 Ответить
Цак надень и в пепелаце сиди!
08.08.2025 11:42 Ответить
Не встановлюй «Мах» - в тебе є «Дія»!
08.08.2025 11:57 Ответить
08.08.2025 13:41 Ответить
ФСБ заборонила підключати національний месенджер MAX до Держпослуг, поки не будуть усунені помилки. ФСБ вимагає доопрацювати держмесенджер: зараз в ньому є маса дірок, завдяки яким дані росіян можуть вкрасти.

Крім цього, творці повинні забезпечити впровадження в месенджер криптографічних засобів захисту, які сертифіковані ФСБ. Тобто по суті месенджер повинен бути захищений так, щоб листування росіян могла читати тільки ФСБ.

При цьому месенджер запущений ще в березні, але популярністю так і не обзавівся. Громадян, які працюють в держструктурах, вже змушують переходити в держмесенджер - тому що він повинен бути у всіх і увійде в список попередньо встановленого ПЗ на нові смартфони. Правда, його хейтить навіть Мізуліна.
08.08.2025 12:18 Ответить
Я бы его продолжил - рискуй жизнью, хами оккупантам, умри молодым. Зачем?! - потому что мы так сказали.
08.08.2025 12:26 Ответить
Ніби знайшли вихід,два телефона один з Мах,інший без.
08.08.2025 13:36 Ответить
 
 