На оккупированных территориях с 1 сентября будут принудительно устанавливать российский мессенджер-шпион Max, - ЦНС
Российские оккупационные власти планируют обязать жителей временно захваченных территорий Украины устанавливать мессенджер Max от компании VK, который находится под контролем Кремля и ФСБ.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
С 1 сентября использование этого сервиса станет обязательным. Все данные пользователей будут храниться в России и передаваться спецслужбам без решения суда. Переписка хранится шесть месяцев, идентификация является обязательной.
Мессенджер имеет доступ к камере, микрофону, геолокации и контактам. Из-за закрытого кода существует риск наличия скрытых бэкдоров - механизмов для несанкционированного доступа к системе. Сервис интегрирован с "Госуслугами" и другими российскими государственными платформами.
"Max - не мессенджер, а карманный шпион Кремля. Не устанавливай его. Не передавай личные данные. Фиксируй факты давления", - призвали в Центре нацсопротивления.
Крім цього, творці повинні забезпечити впровадження в месенджер криптографічних засобів захисту, які сертифіковані ФСБ. Тобто по суті месенджер повинен бути захищений так, щоб листування росіян могла читати тільки ФСБ.
При цьому месенджер запущений ще в березні, але популярністю так і не обзавівся. Громадян, які працюють в держструктурах, вже змушують переходити в держмесенджер - тому що він повинен бути у всіх і увійде в список попередньо встановленого ПЗ на нові смартфони. Правда, його хейтить навіть Мізуліна.
Я бы его продолжил - рискуй жизнью, хами оккупантам, умри молодым. Зачем?! - потому что мы так сказали.