УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12855 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
718 5

На окупованих територіях з 1 вересня примусово встановлюватимуть російський месенджер-шпигун Max, - ЦНС

телефон,росія

Російська окупаційна влада планує зобов’язати мешканців тимчасово захоплених територій України встановлювати месенджер Max від компанії VK, який перебуває під контролем Кремля та ФСБ.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

З 1 вересня використання цього сервісу стане обов’язковим. Усі дані користувачів зберігатимуться в Росії та передаватимуться спецслужбам без рішення суду. Листування зберігається шість місяців, ідентифікація є обов’язковою.

Месенджер має доступ до камери, мікрофона, геолокації та контактів. Через закритий код існує ризик наявності прихованих бекдорів - механізмів для несанкціонованого доступу до системи. Сервіс інтегрований із "Госуслугами" та іншими російськими державними платформами.

"Max - не месенджер, а кишеньковий шпигун Кремля. Не встановлюй його. Не передавай особисті дані. Фіксуй факти тиску", - закликали у Центрі нацспротиву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський визнав, що визволення окупованих територій силою більше неможливе, - The Telegraph

Автор: 

шпигунство (1045) додаток (485) Центр національного спротиву (846)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро буде чіп в черепушку...
показати весь коментар
08.08.2025 11:41 Відповісти
Цак надень и в пепелаце сиди!
показати весь коментар
08.08.2025 11:42 Відповісти
Не встановлюй «Мах» - в тебе є «Дія»!
показати весь коментар
08.08.2025 11:57 Відповісти
ФСБ заборонила підключати національний месенджер MAX до Держпослуг, поки не будуть усунені помилки. ФСБ вимагає доопрацювати держмесенджер: зараз в ньому є маса дірок, завдяки яким дані росіян можуть вкрасти.

Крім цього, творці повинні забезпечити впровадження в месенджер криптографічних засобів захисту, які сертифіковані ФСБ. Тобто по суті месенджер повинен бути захищений так, щоб листування росіян могла читати тільки ФСБ.

При цьому месенджер запущений ще в березні, але популярністю так і не обзавівся. Громадян, які працюють в держструктурах, вже змушують переходити в держмесенджер - тому що він повинен бути у всіх і увійде в список попередньо встановленого ПЗ на нові смартфони. Правда, його хейтить навіть Мізуліна.
показати весь коментар
08.08.2025 12:18 Відповісти
с 1 сентября будут принудительно устанавливать российский мессенджер-шпион Max Источник: https://censor.net/ru/n3567644
Совет о диванного центра - Не устанавливай его. Не передавай личные данные. Фиксируй факты давления Источник: https://censor.net/ru/n3567644
Я бы его продолжил - рискуй жизнью, хами оккупантам, умри молодым. Зачем?! - потому что мы так сказали.
показати весь коментар
08.08.2025 12:26 Відповісти
 
 