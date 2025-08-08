На окупованих територіях з 1 вересня примусово встановлюватимуть російський месенджер-шпигун Max, - ЦНС

Російська окупаційна влада планує зобов’язати мешканців тимчасово захоплених територій України встановлювати месенджер Max від компанії VK, який перебуває під контролем Кремля та ФСБ.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

З 1 вересня використання цього сервісу стане обов’язковим. Усі дані користувачів зберігатимуться в Росії та передаватимуться спецслужбам без рішення суду. Листування зберігається шість місяців, ідентифікація є обов’язковою.

Месенджер має доступ до камери, мікрофона, геолокації та контактів. Через закритий код існує ризик наявності прихованих бекдорів - механізмів для несанкціонованого доступу до системи. Сервіс інтегрований із "Госуслугами" та іншими російськими державними платформами.

"Max - не месенджер, а кишеньковий шпигун Кремля. Не встановлюй його. Не передавай особисті дані. Фіксуй факти тиску", - закликали у Центрі нацспротиву.

