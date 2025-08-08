На окупованих територіях з 1 вересня примусово встановлюватимуть російський месенджер-шпигун Max, - ЦНС
Російська окупаційна влада планує зобов’язати мешканців тимчасово захоплених територій України встановлювати месенджер Max від компанії VK, який перебуває під контролем Кремля та ФСБ.
Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
З 1 вересня використання цього сервісу стане обов’язковим. Усі дані користувачів зберігатимуться в Росії та передаватимуться спецслужбам без рішення суду. Листування зберігається шість місяців, ідентифікація є обов’язковою.
Месенджер має доступ до камери, мікрофона, геолокації та контактів. Через закритий код існує ризик наявності прихованих бекдорів - механізмів для несанкціонованого доступу до системи. Сервіс інтегрований із "Госуслугами" та іншими російськими державними платформами.
"Max - не месенджер, а кишеньковий шпигун Кремля. Не встановлюй його. Не передавай особисті дані. Фіксуй факти тиску", - закликали у Центрі нацспротиву.
Крім цього, творці повинні забезпечити впровадження в месенджер криптографічних засобів захисту, які сертифіковані ФСБ. Тобто по суті месенджер повинен бути захищений так, щоб листування росіян могла читати тільки ФСБ.
При цьому месенджер запущений ще в березні, але популярністю так і не обзавівся. Громадян, які працюють в держструктурах, вже змушують переходити в держмесенджер - тому що він повинен бути у всіх і увійде в список попередньо встановленого ПЗ на нові смартфони. Правда, його хейтить навіть Мізуліна.
