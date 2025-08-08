Оккупанты с дрона атаковали Антоновку на Херсонщине: ранены двое мужчин

Российские войска около 10:40 атаковали с дрона Антоновку, пригород Херсона.

Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает Цензор.НЕТ.

По данным администрации, пострадали мужчины в возрасте 36 и 33 года. У обоих - минно-взрывная травма и осколочные ранения. Их доставили в больницу, где продолжается дообследование.

