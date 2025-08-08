УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Атака дрона на Херсонщині
108 0

Окупанти з дрона атакували Антонівку на Херсонщині: поранено двох чоловіків

рф,дрон

Російські війська близько 10:40 атакували з дрона Антонівку, передмістя Херсона. 

Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.

За даними адміністрації, постраждали чоловіки віком 36 і 33 роки. В обох - мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні, де триває дообстеження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупція на закупівлі дронів: про затримання ніхто нікого не попереджав, із Зеленським говорили вже після, - НАБУ

Автор: 

дрони (5246) Херсонська область (6090) Херсонський район (512) Антонівка (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 