Окупанти з дрона атакували Антонівку на Херсонщині: поранено двох чоловіків
Російські війська близько 10:40 атакували з дрона Антонівку, передмістя Херсона.
Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.
За даними адміністрації, постраждали чоловіки віком 36 і 33 роки. В обох - мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні, де триває дообстеження.
