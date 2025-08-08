Окупанти з дрона атакували Антонівку на Херсонщині: поранено двох чоловіків

Російські війська близько 10:40 атакували з дрона Антонівку, передмістя Херсона.

Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.

За даними адміністрації, постраждали чоловіки віком 36 і 33 роки. В обох - мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні, де триває дообстеження.

