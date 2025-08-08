УЕФА выплатила почти 11 млн евро российским клубам после февраля 2022 года, - The Guardian

УЕФА выплатила почти 11 млн евро российским футбольным клубам после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет о "солидарных выплатах".

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Такие выплаты обычно предоставляют клубам, которые не показали достаточно высоких результатов на национальном уровне, чтобы попасть в еврокубки. По данным УЕФА, средства призваны "поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы".

Несмотря на запрет на участие в международных соревнованиях, российским футбольным клубам за сезоны 2022-23 и 2023-24 годов выплатили по около 3,3 млн евро, еще 4,2 млн за сезон 2024-25.

Издание отмечает, что в то же время пяти украинским клубам за последние два сезона аналогичной выплаты не предоставили, поскольку те "находятся в зоне военных действий".

Речь идет о "Черноморце" и "Реал Фарма" из Одессы, "Металлурге" из Запорожья, "ФК Феникс Мариуполь" и ФК "Металлист 1925" из Харькова.

"В результате нашего общения как с национальной ассоциацией, так и с представителями УЕФА, нам сообщили, что препятствием для вышеупомянутых выплат являются какие-то совершенно непонятные требования банка в Швейцарии, которые якобы касаются географического расположения футбольных клубов в "зоне военных действий". Мы не получили никакой более подробной информации или какого-либо юридического обоснования этих ограничений на выплаты", - отметили руководители клубов.

