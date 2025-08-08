РУС
Новости УЕФА платит российским футбольным клубам
1 607 14

УЕФА выплатила почти 11 млн евро российским клубам после февраля 2022 года, - The Guardian

УЕФА выплатила миллионы евро российским клубам

УЕФА выплатила почти 11 млн евро российским футбольным клубам после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет о "солидарных выплатах".

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Такие выплаты обычно предоставляют клубам, которые не показали достаточно высоких результатов на национальном уровне, чтобы попасть в еврокубки. По данным УЕФА, средства призваны "поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы".

Читайте также: УЕФА планирует вернуть на свои турниры команды из РФ в случае "полного прекращения огня", - The Independent

Несмотря на запрет на участие в международных соревнованиях, российским футбольным клубам за сезоны 2022-23 и 2023-24 годов выплатили по около 3,3 млн евро, еще 4,2 млн за сезон 2024-25.

Издание отмечает, что в то же время пяти украинским клубам за последние два сезона аналогичной выплаты не предоставили, поскольку те "находятся в зоне военных действий".

Читайте также: УЕФА почтил память экс-футболиста сборной РФ Бугаева, ликвидированного на войне в Украине

Речь идет о "Черноморце" и "Реал Фарма" из Одессы, "Металлурге" из Запорожья, "ФК Феникс Мариуполь" и ФК "Металлист 1925" из Харькова.

"В результате нашего общения как с национальной ассоциацией, так и с представителями УЕФА, нам сообщили, что препятствием для вышеупомянутых выплат являются какие-то совершенно непонятные требования банка в Швейцарии, которые якобы касаются географического расположения футбольных клубов в "зоне военных действий". Мы не получили никакой более подробной информации или какого-либо юридического обоснования этих ограничений на выплаты", - отметили руководители клубов.

Читайте: В России начали забирать у людей холодильники на нужды армии

Автор: 

Ну оце уже точно не дивує. Їхня воля-вони б і на кістках українців матчі проводили. Аби тільки кацапня платила.
08.08.2025 14:30 Ответить
+3
УЕФА явно корумпована !
08.08.2025 14:22 Ответить
+3
УЕФА вернула путину таким образом путинские взятки ?
Боятся ,СУКИ футбольные
СУКИ ФУТБОЛЬНЫЕ путина боятся больше, чем ЗАПАДА

08.08.2025 14:47 Ответить
а в УЕФА хіба нема представника від України , чи може гроші сам .......
08.08.2025 14:19 Ответить
Так. У Виконком чинного очільника УАФ А.Шевченка на Конгресі УЄФА (який вдбувся 5/04.2025р.) - не обрали. Щоправда, він перед тим був в членом виконкому, але кооптованим, замість засудженого злодія від Беніного пулу колишнього очільника УАФ Павелка, якого попросту замінив на посаді. До речі, пов'язали Павелка силами НАБУ всупереч волі Зеленського, який його довго охороняв від переслудування набушниками....

https://suspilne.media/sport/987245-cerez-politicni-aspekti-andrij-sevcenko-ne-buv-obranij-u-vikonkom-uefa-reakcia-prezidenta-uaf/ Тут - трошки детальніше:
08.08.2025 14:38 Ответить
08.08.2025 14:22 Ответить
Адміни явно читають мої поввідомлення
08.08.2025 14:27 Ответить
А тим часом українська влада нічого не робить, і сама де-факто відмовляється втручатись в ситуацію дискримінації юридичних осіб України.

Ще раз наголошую: аби була по справжньому дієздатна влада України, яка би належним чином захищала всі юридичні та фізичні особи України в міжнародних стосунках - цього свавілля УЄФА не сталося би.
Обов'язково потрібно висвітлювати її пройоби!
08.08.2025 14:43 Ответить
Все що треба знати про європейські санкції
08.08.2025 14:29 Ответить
08.08.2025 14:30 Ответить
УЄФА - довбойоби!!!
08.08.2025 14:30 Ответить
Великий спорт розуміє тільки гроші...як і більшість професійних атлетів...Вони для цього тренуються, гроблять здоров'я....Їм байдуже під яким прапором....Таке життя...
08.08.2025 14:35 Ответить
Незабаром УЄФА піде слідом за руським військовим кораблем, тобто - напуй!
08.08.2025 14:42 Ответить
Ой яка дивина.
Ну хто б міг подумати що усі,
повніст*ю усі міжнародні організації корупційовано кацапстаном.
Від оон і крАсного крЕстА і до якогїсь сраної організації любителів гри шашками в "чапая"...
08.08.2025 14:45 Ответить
УЕФА вернула путину таким образом путинские взятки ?
Боятся ,СУКИ футбольные
СУКИ ФУТБОЛЬНЫЕ путина боятся больше, чем ЗАПАДА

08.08.2025 14:47 Ответить
корупції в ЄС НЕМАЄ.АЛЕ ЄВРОПЕЙСЬКІ ГРОШІ 3,14ЗДЯТ НЕ ГІРШЕ ЯК "ЗЕЛЕНІ" В УКРАЇНЦІВ
08.08.2025 15:47 Ответить
УЄФА москалям ще по 4,333 бали нараховує у таблицю коефіціентів. Нечувана щедрість, з огляду на те, що клуби з росії їх не заробили. Відстороненій на 5 років після трагедії на Ейзелі англійській асоціації нараховували 0 балів.
08.08.2025 17:04 Ответить
 
 