УЄФА виплатила майже 11 млн євро російським клубам після лютого 2022 року, - The Guardian
УЄФА виплатила майже 11 млн євро російським футбольним клубам після повномасштабного вторгнення РФ до України. Йдеться про "солідарні виплати".
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Такі виплати зазвичай надають клубам, що не показали достатньо високих результатів на національному рівні, щоб потрапити до єврокубків. За даними УЄФА, кошти покликані "підтримувати конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи".
Попри заборону на участь у міжнародних змаганнях, російським футбольним клубам за сезони 2022-23 та 2023-24 років виплатили по близько 3,3 млн євро, ще 4,2 млн за сезон 2024-25.
Видання зазначає, що водночас п'ятьом українським клубам за останні два сезони аналогічної виплати не надали, оскільки ті "перебувають у зоні військових дій".
Йдеться про "Чорноморець" та "Реал Фарма" з Одеси, "Металург" із Запоріжжя, "ФК Фенікс Маріуполь" та ФК "Металіст 1925" з Харкова.
"У результаті нашого спілкування як із національною асоціацією, так і з представниками УЄФА, нам повідомили, що перешкодою для вищезазначених виплат є якісь абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, які начебто стосуються географічного розташування футбольних клубів у "зоні військових дій". Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи будь-якого юридичного обґрунтування цих обмежень на виплати", - зазначили керівники клубів.
https://suspilne.media/sport/987245-cerez-politicni-aspekti-andrij-sevcenko-ne-buv-obranij-u-vikonkom-uefa-reakcia-prezidenta-uaf/ Тут - трошки детальніше:
Ще раз наголошую: аби була по справжньому дієздатна влада України, яка би належним чином захищала всі юридичні та фізичні особи України в міжнародних стосунках - цього свавілля УЄФА не сталося би.
Обов'язково потрібно висвітлювати її пройоби!
Ну хто б міг подумати що усі,
повніст*ю усі міжнародні організації корупційовано кацапстаном.
Від оон і крАсного крЕстА і до якогїсь сраної організації любителів гри шашками в "чапая"...
Боятся ,СУКИ футбольные
СУКИ ФУТБОЛЬНЫЕ путина боятся больше, чем ЗАПАДА