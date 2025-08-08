УЄФА виплатила майже 11 млн євро російським клубам після лютого 2022 року, - The Guardian

УЄФА виплатила майже 11 млн євро російським футбольним клубам після повномасштабного вторгнення РФ до України. Йдеться про "солідарні виплати".

Такі виплати зазвичай надають клубам, що не показали достатньо високих результатів на національному рівні, щоб потрапити до єврокубків. За даними УЄФА, кошти покликані "підтримувати конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи".

Попри заборону на участь у міжнародних змаганнях, російським футбольним клубам за сезони 2022-23 та 2023-24 років виплатили по близько 3,3 млн євро, ще 4,2 млн за сезон 2024-25.

Видання зазначає, що водночас п'ятьом українським клубам за останні два сезони аналогічної виплати не надали, оскільки ті "перебувають у зоні військових дій".

Йдеться про "Чорноморець" та "Реал Фарма" з Одеси, "Металург" із Запоріжжя, "ФК Фенікс Маріуполь" та ФК "Металіст 1925" з Харкова.

"У результаті нашого спілкування як із національною асоціацією, так і з представниками УЄФА, нам повідомили, що перешкодою для вищезазначених виплат є якісь абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, які начебто стосуються географічного розташування футбольних клубів у "зоні військових дій". Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи будь-якого юридичного обґрунтування цих обмежень на виплати", - зазначили керівники клубів.

