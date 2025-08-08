У Росії почали забирати в людей холодильники на потреби армії

У Росії – в Зайграївському районі Бурятії – волонтери закликали місцевих жителів віддати свої холодильники для потреб російських польових шпиталів на розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, на заклик відгукнулося кілька людей: вони справді передали на потреби армії свої побутові холодильники.

Втім, холодильниками список не обмежується. Волонтери збирають мотоцикли, одяг, крісла колісні, тростини та навіть питну воду.

При цьому такі базові потреби мають забезпечуватися державою.

Така практика спостерігається і в інших регіонах Росії. Так, у Іркутській області влада вирішила забрати премії вчителів, вихователів і співробітників закладів культури – кошти були спрямовані на забезпечення потреб російських військових.

У Республіці Комі влада зверталася до мешканців із пропозицією здавати рибальські сіті для потреб армії. А в одному з російських вишів студентам пропонували плести маскувальні мережі в обмін на залік із фізкультури.

Тим часом росіяни майже вчетверо скоротили пожертвування на потреби російської армії.

У червні повідомлялося, що в Росії продовжують знижувати виплати за відправку на війну проти України.

до кінця минулого року в Росії середня одноразова регіональна виплата за підписання контракту зі збройними силами зросла до 897 тис. руб., що в 5,3 раза більше, ніж роком раніше, коли вона становила 168 тис. руб.

До того стало відомо, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

Перед тим німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.