Кривонос поддержал запрет на выезд детективов НАБУ за границу во время военного положения

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос поддержал норму из президентского законопроекта по НАБУ и САП, которая предусматривает запрет выезда детективов за границу в период военного положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, такой запрет уже действовал для прокуроров, судей и других высокопоставленных чиновников, а детективы НАБУ оставались исключением из-за технической неточности в нормативных документах.

"Когда принималось решение правительством о запрете определенным категориям должностей выезжать за границу, там четко было прописано прокуроров - они не ездят за границу, только в служебные командировки. И просто технически забыли детективов, поэтому они и имели возможность ездить. Сейчас этим решением было исправлено", - пояснил Кривонос.

Он отметил, что изменение не вызывает у коллектива негативных эмоций и полностью поддерживается. "Защита Украины - превыше всего", - подытожил директор НАБУ.

НАБУ (4521) Кривонос Семен (57)


+1
Кривочос. На мазю.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:02 Ответить
+1
А якже елітний відпочинок, і де хизуватися брендовими одягом і аксесуарами?!
показать весь комментарий
08.08.2025 15:36 Ответить
+1
Не зачаровувайтесь, щоб потім не було разочарування.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:21 Ответить
Кривочос. На мазю.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:02 Ответить
Ухилянт.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:04 Ответить
Це ви з фронту під Варшавою про ухилянтів пишете?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:15 Ответить
Та мабуть воно з тих пілотів F-16, які Польща підіймає під час повітряних атак на Україну...
показать весь комментарий
08.08.2025 15:29 Ответить
Так. Чьерт пабери.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:19 Ответить
А якже елітний відпочинок, і де хизуватися брендовими одягом і аксесуарами?!
показать весь комментарий
08.08.2025 15:36 Ответить
Оце так досягнення на четвертому році повномаштабної війни! Ох...ть.
То, шо виходить сапівці і набушники їздили вільно за кордон на морях чалитись?😨
Ви це серьойозно???????
показать весь комментарий
08.08.2025 15:55 Ответить
Тобто тепер, коли правоохоронці Німеччини надумають знову провести обшук в будинку колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми або ще якогось зеленого покидька, то українські колеги вже не зможуть їм допомогти? Шкода...
показать весь комментарий
08.08.2025 15:57 Ответить
"Коли приймалося рішення урядом про заборону певним категоріям посад виїжджати за кордон, там чітко було прописано прокурорів - вони не їздять за кордон, лише у службові відрядження. І просто технічно забули детективів, тому вони і мали можливість їздити. Зараз цим рішенням було виправлено", - пояснив Кривонос. Джерело: https://censor.net/ua/n3567698

Ви вважаєте що детективи під час слідчих дій потрапляють на місце у приватному порядку?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:03 Ответить
Я вважаю, що діючи офіційно, у службові відрядженні, вони ніколи нічого не знайдуть
Це як "несподівані перевірки" налогової, та ж схема.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:08 Ответить
Угу, за кордоном вони діють інкогнито, нікому з місцевих не повідомляючи про свою діяльність. Прямо такі собі агенти 007
показать весь комментарий
08.08.2025 16:17 Ответить
А було б непогано. Погодьтеся, приклад роботи Моссаду надихає.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:19 Ответить
Не зачаровувайтесь, щоб потім не було разочарування.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:21 Ответить
Конституція України. Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:25 Ответить
 
 