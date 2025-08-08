Кривонос поддержал запрет на выезд детективов НАБУ за границу во время военного положения

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос поддержал норму из президентского законопроекта по НАБУ и САП, которая предусматривает запрет выезда детективов за границу в период военного положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, такой запрет уже действовал для прокуроров, судей и других высокопоставленных чиновников, а детективы НАБУ оставались исключением из-за технической неточности в нормативных документах.

"Когда принималось решение правительством о запрете определенным категориям должностей выезжать за границу, там четко было прописано прокуроров - они не ездят за границу, только в служебные командировки. И просто технически забыли детективов, поэтому они и имели возможность ездить. Сейчас этим решением было исправлено", - пояснил Кривонос.

Он отметил, что изменение не вызывает у коллектива негативных эмоций и полностью поддерживается. "Защита Украины - превыше всего", - подытожил директор НАБУ.

