Кривонос підтримав заборону виїзду детективів НАБУ за кордон під час воєнного стану

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтримав норму з президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП, яка передбачає заборону виїзду детективів за кордон у період воєнного стану.

За його словами, така заборона вже діяла для прокурорів, суддів та інших високопосадовців, а детективи НАБУ залишалися винятком через технічну неточність у нормативних документах.

"Коли приймалося рішення урядом про заборону певним категоріям посад виїжджати за кордон, там чітко було прописано прокурорів - вони не їздять за кордон, лише у службові відрядження. І просто технічно забули детективів, тому вони і мали можливість їздити. Зараз цим рішенням було виправлено", - пояснив Кривонос.

Він наголосив, що зміна не викликає у колективу негативних емоцій та повністю підтримується. "Захист України - понад усе", - підсумував директор НАБУ.

+1
Кривочос. На мазю.
показати весь коментар
08.08.2025 15:02 Відповісти
+1
А якже елітний відпочинок, і де хизуватися брендовими одягом і аксесуарами?!
показати весь коментар
08.08.2025 15:36 Відповісти
Кривочос. На мазю.
показати весь коментар
08.08.2025 15:02 Відповісти
Ухилянт.
показати весь коментар
08.08.2025 15:04 Відповісти
Це ви з фронту під Варшавою про ухилянтів пишете?
показати весь коментар
08.08.2025 15:15 Відповісти
Та мабуть воно з тих пілотів F-16, які Польща підіймає під час повітряних атак на Україну...
показати весь коментар
08.08.2025 15:29 Відповісти
Так. Чьерт пабери.
показати весь коментар
08.08.2025 15:19 Відповісти
А якже елітний відпочинок, і де хизуватися брендовими одягом і аксесуарами?!
показати весь коментар
08.08.2025 15:36 Відповісти
Оце так досягнення на четвертому році повномаштабної війни! Ох...ть.
То, шо виходить сапівці і набушники їздили вільно за кордон на морях чалитись?😨
Ви це серьойозно???????
показати весь коментар
08.08.2025 15:55 Відповісти
Тобто тепер, коли правоохоронці Німеччини надумають знову провести обшук в будинку колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми або ще якогось зеленого покидька, то українські колеги вже не зможуть їм допомогти? Шкода...
показати весь коментар
08.08.2025 15:57 Відповісти
"Коли приймалося рішення урядом про заборону певним категоріям посад виїжджати за кордон, там чітко було прописано прокурорів - вони не їздять за кордон, лише у службові відрядження. І просто технічно забули детективів, тому вони і мали можливість їздити. Зараз цим рішенням було виправлено", - пояснив Кривонос. Джерело: https://censor.net/ua/n3567698

Ви вважаєте що детективи під час слідчих дій потрапляють на місце у приватному порядку?
показати весь коментар
08.08.2025 16:03 Відповісти
Я вважаю, що діючи офіційно, у службові відрядженні, вони ніколи нічого не знайдуть
Це як "несподівані перевірки" налогової, та ж схема.
показати весь коментар
08.08.2025 16:08 Відповісти
Угу, за кордоном вони діють інкогнито, нікому з місцевих не повідомляючи про свою діяльність. Прямо такі собі агенти 007
показати весь коментар
08.08.2025 16:17 Відповісти
А було б непогано. Погодьтеся, приклад роботи Моссаду надихає.
показати весь коментар
08.08.2025 16:19 Відповісти
Не зачаровувайтесь, щоб потім не було разочарування.
показати весь коментар
08.08.2025 16:21 Відповісти
Конституція України. Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
показати весь коментар
08.08.2025 16:25 Відповісти
 
 