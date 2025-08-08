Кривонос підтримав заборону виїзду детективів НАБУ за кордон під час воєнного стану
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтримав норму з президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП, яка передбачає заборону виїзду детективів за кордон у період воєнного стану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, така заборона вже діяла для прокурорів, суддів та інших високопосадовців, а детективи НАБУ залишалися винятком через технічну неточність у нормативних документах.
"Коли приймалося рішення урядом про заборону певним категоріям посад виїжджати за кордон, там чітко було прописано прокурорів - вони не їздять за кордон, лише у службові відрядження. І просто технічно забули детективів, тому вони і мали можливість їздити. Зараз цим рішенням було виправлено", - пояснив Кривонос.
Він наголосив, що зміна не викликає у колективу негативних емоцій та повністю підтримується. "Захист України - понад усе", - підсумував директор НАБУ.
То, шо виходить сапівці і набушники їздили вільно за кордон на морях чалитись?😨
Ви це серьойозно???????
Ви вважаєте що детективи під час слідчих дій потрапляють на місце у приватному порядку?
Це як "несподівані перевірки" налогової, та ж схема.