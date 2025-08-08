Кривонос підтримав заборону виїзду детективів НАБУ за кордон під час воєнного стану

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтримав норму з президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП, яка передбачає заборону виїзду детективів за кордон у період воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, така заборона вже діяла для прокурорів, суддів та інших високопосадовців, а детективи НАБУ залишалися винятком через технічну неточність у нормативних документах.

"Коли приймалося рішення урядом про заборону певним категоріям посад виїжджати за кордон, там чітко було прописано прокурорів - вони не їздять за кордон, лише у службові відрядження. І просто технічно забули детективів, тому вони і мали можливість їздити. Зараз цим рішенням було виправлено", - пояснив Кривонос.

Він наголосив, що зміна не викликає у колективу негативних емоцій та повністю підтримується. "Захист України - понад усе", - підсумував директор НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчора під час обшуку НАБУ в одного з правоохоронців той погрожував Бюро "обраткою", - Кривонос