Администрация Трампа готовит жесткие санкции против РФ и покупателей российских энергоносителей, - Гербст

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно усилить санкционное давление на Россию и страны, которые продолжают покупать ее энергоносители.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии Евроатлантического совета США Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние недели свидетельствуют о переходе Трампа к "политике силы" - сначала в отношении Ирана, а затем и России. Дипломат напомнил о решении Трампа отменить остановку помощи Украине, согласованной еще при администрации Байдена, а также о его шагах во время саммита НАТО.

Хербст считает, что Вашингтон усилит так называемые вторичные санкции, направленные на Индию и Китай, чтобы заставить их отказаться от покупки российской нефти и газа. Он также отметил, что команда Трампа уже работает над передачей Украине систем ПВО Patriot и планирует предоставить наступательное вооружение.

"Надеюсь, что в это войдут и вторичные санкции, которые заставили бы Индию, Китай и другие страны существенно, а возможно и полностью, свернуть закупку российских энергоносителей, попадающих на рынки в обход ограничений", - добавил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия надеется, что Трамп поддержит санкции против РФ, - Валтонен