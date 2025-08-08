РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 166 11

Администрация Трампа готовит жесткие санкции против РФ и покупателей российских энергоносителей, - Гербст

Джон Гербст о возможности изменения политики США в отношении Украины

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно усилить санкционное давление на Россию и страны, которые продолжают покупать ее энергоносители.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии Евроатлантического совета США Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние недели свидетельствуют о переходе Трампа к "политике силы" - сначала в отношении Ирана, а затем и России. Дипломат напомнил о решении Трампа отменить остановку помощи Украине, согласованной еще при администрации Байдена, а также о его шагах во время саммита НАТО.

Хербст считает, что Вашингтон усилит так называемые вторичные санкции, направленные на Индию и Китай, чтобы заставить их отказаться от покупки российской нефти и газа. Он также отметил, что команда Трампа уже работает над передачей Украине систем ПВО Patriot и планирует предоставить наступательное вооружение.

"Надеюсь, что в это войдут и вторичные санкции, которые заставили бы Индию, Китай и другие страны существенно, а возможно и полностью, свернуть закупку российских энергоносителей, попадающих на рынки в обход ограничений", - добавил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия надеется, что Трамп поддержит санкции против РФ, - Валтонен

санкции (11746) Хербст Джон (124) Трамп Дональд (6168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3,14zдьож.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:30 Ответить
адміністрація Трампа готує зустріч Трампа з )(уйлом, з взаємними поцілунками та подарунками.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:34 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.08.2025 17:34 Ответить
бАлАбОл, мы тебя называли, балабол .....
показать весь комментарий
08.08.2025 17:40 Ответить
Досьогодні усе уже мало бути підготовлено, і санкції введені, як ніж в масло. Замість того водите язичками навкруж шоколадного п"ятачка путлєра.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:40 Ответить
Готує готує - ніяк не виготує...
показать весь комментарий
08.08.2025 17:43 Ответить
***** найобує Трампа, а Трамп найобує всіх інших.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:44 Ответить
2 - 3 тижні ??? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.08.2025 17:50 Ответить
50 days, but probably more (c)
показать весь комментарий
08.08.2025 17:56 Ответить
Фуфло це все. Немає віри трампонам.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:50 Ответить
Та скікі можна готувати, ви ж сьогодні обісцяли запровадити вже. Чи знов не на часі?
показать весь комментарий
08.08.2025 18:02 Ответить
 
 