УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9008 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 428 11

Адміністрація Трампа готує жорсткі санкції проти РФ та покупців російських енергоносіїв, - Гербст

Джон Гербст про можливість зміни політики США щодо України

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір суттєво посилити санкційний тиск на Росію та країни, які продовжують купувати її енергоносії.

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії Євроатлантичної ради США Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні тижні свідчать про перехід Трампа до "політики сили" - спершу щодо Ірану, а потім і Росії. Дипломат нагадав про рішення Трампа скасувати зупинення допомоги Україні, погодженої ще за адміністрації Байдена, а також про його кроки під час саміту НАТО.

Гербст вважає, що Вашингтон посилить так звані вторинні санкції, спрямовані на Індію та Китай, щоб змусити їх відмовитися від купівлі російської нафти та газу. Він також зазначив, що команда Трампа вже працює над передачею Україні систем ППО Patriot і планує надати наступальне озброєння.

"Сподіваюся, що до цього увійдуть і вторинні санкції, які змусили б Індію, Китай та інші країни суттєво, а можливо і повністю, згорнути закупівлю російських енергоносіїв, що потрапляють на ринки в обхід обмежень", - додав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія сподівається, що Трамп підтримає санкції проти РФ, - Валтонен

Автор: 

санкції (12538) Гербст Джон (111) Трамп Дональд (6676)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
3,14zдьож.
показати весь коментар
08.08.2025 17:30 Відповісти
+4
адміністрація Трампа готує зустріч Трампа з )(уйлом, з взаємними поцілунками та подарунками.
показати весь коментар
08.08.2025 17:34 Відповісти
+2
бАлАбОл, мы тебя называли, балабол .....
показати весь коментар
08.08.2025 17:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3,14zдьож.
показати весь коментар
08.08.2025 17:30 Відповісти
адміністрація Трампа готує зустріч Трампа з )(уйлом, з взаємними поцілунками та подарунками.
показати весь коментар
08.08.2025 17:34 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.08.2025 17:34 Відповісти
бАлАбОл, мы тебя называли, балабол .....
показати весь коментар
08.08.2025 17:40 Відповісти
Досьогодні усе уже мало бути підготовлено, і санкції введені, як ніж в масло. Замість того водите язичками навкруж шоколадного п"ятачка путлєра.
показати весь коментар
08.08.2025 17:40 Відповісти
Готує готує - ніяк не виготує...
показати весь коментар
08.08.2025 17:43 Відповісти
***** найобує Трампа, а Трамп найобує всіх інших.
показати весь коментар
08.08.2025 17:44 Відповісти
2 - 3 тижні ??? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.08.2025 17:50 Відповісти
50 days, but probably more (c)
показати весь коментар
08.08.2025 17:56 Відповісти
Фуфло це все. Немає віри трампонам.
показати весь коментар
08.08.2025 17:50 Відповісти
Та скікі можна готувати, ви ж сьогодні обісцяли запровадити вже. Чи знов не на часі?
показати весь коментар
08.08.2025 18:02 Відповісти
 
 