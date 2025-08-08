Адміністрація Трампа готує жорсткі санкції проти РФ та покупців російських енергоносіїв, - Гербст

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір суттєво посилити санкційний тиск на Росію та країни, які продовжують купувати її енергоносії.

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії Євроатлантичної ради США Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні тижні свідчать про перехід Трампа до "політики сили" - спершу щодо Ірану, а потім і Росії. Дипломат нагадав про рішення Трампа скасувати зупинення допомоги Україні, погодженої ще за адміністрації Байдена, а також про його кроки під час саміту НАТО.

Гербст вважає, що Вашингтон посилить так звані вторинні санкції, спрямовані на Індію та Китай, щоб змусити їх відмовитися від купівлі російської нафти та газу. Він також зазначив, що команда Трампа вже працює над передачею Україні систем ППО Patriot і планує надати наступальне озброєння.

"Сподіваюся, що до цього увійдуть і вторинні санкції, які змусили б Індію, Китай та інші країни суттєво, а можливо і повністю, згорнути закупівлю російських енергоносіїв, що потрапляють на ринки в обхід обмежень", - додав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія сподівається, що Трамп підтримає санкції проти РФ, - Валтонен