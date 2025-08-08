Фінляндія сподівається, що Трамп підтримає санкції проти РФ, - Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп просунеться у питанні введення санкцій проти Росії, оскільки це допоможе завершити війну в Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Я, безумовно, сподіваюся, що президент Трамп просунеться з цими санкціями… Ми бачимо, і підозрюємо, що причина того, що Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, полягає в тому, що збільшення поставок зброї в Україну посилює тиск на Росію, змушуючи її шукати вихід із війни", - зазначила Валтонен.

Reuters нагадує, що Фінляндія, країни Північної Європи та Балтії були серед найбільших прихильників України. Повномасштабне вторгнення РФ спонукало Фінляндію, яка має спільний кордон з Росією завдовжки 1340 км, вступити до НАТО два роки тому після десятиліть позаблокового статусу.

Нагадаємо, у Білому домі напередодні заявили, що 8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль і глава Міноборони Фінляндії Хяккянен скоординували потреби у фінансуванні ОПК та закупівлі зброї для України