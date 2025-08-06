США планують запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Білий дім
У п'ятницю, 8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти РФ.
Про це агентству Reuters повідомив неназваний представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та глави Кремля Володимира Путіна у Москві пройшла добре.
"Росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Вторинні санкції, як і раніше, очікуються в п'ятницю", - сказав він агентству.
Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.
Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.
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Казав пан, що кожуха свого дасть, але, і слово його тепле!!
..зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та глави Кремля Путіна у Москві пройшла добре. Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
- щось тут зайве - або зустріч пройшла недобре , або "санкції" , як завжди , будуть нікчемними ...
П.С - "... та глави Кремля Володимира Путіна у Москві .... Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
Тобто - він тепер так пишеться ?! Не ***** , не кремлівський диктатор ...це точно український ресурс ?