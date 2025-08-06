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Новини Санкції США проти Росії
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США планують запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Білий дім

трамп,путін

У п'ятницю, 8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти РФ.

Про це агентству Reuters повідомив неназваний представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та глави Кремля Володимира Путіна у Москві пройшла добре.

"Росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Вторинні санкції, як і раніше, очікуються в п'ятницю", - сказав він агентству.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

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Автор: 

росія (67072) санкції (12525) США (23983)


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Топ коментарі
+11
Зустріч Віткоффа і путлєра пройшла чудненько! - закріпим її санкціями - Трамп
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06.08.2025 20:25 Відповісти
+10
Понятно, шо после "продуктивных встреч" следуют санкции. С такой логикой не поспорить.
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06.08.2025 20:29 Відповісти
+5
Потужність санкцій покаже хто такий Трамп і з чого він зроблений.
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06.08.2025 20:31 Відповісти
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06.08.2025 20:25 Відповісти
Зустріч Віткоффа і путлєра пройшла чудненько! - закріпим її санкціями - Трамп
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06.08.2025 20:25 Відповісти
Ну, дай Боже!
Казав пан, що кожуха свого дасть, але, і слово його тепле!!
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06.08.2025 21:13 Відповісти
Ну якщо санкції то ***** знову гебняві наративи просуває про ісконноруZГіє зЄмлі та пЄчЄньЄгів.
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06.08.2025 20:25 Відповісти
Понятно, шо после "продуктивных встреч" следуют санкции. С такой логикой не поспорить.
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06.08.2025 20:29 Відповісти
Не вірю, поки не побачу, як казав апостол Фома.
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06.08.2025 20:29 Відповісти
Чудова зустріч, чудові санкції, і взагалі - це був чудовий секс!
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06.08.2025 20:31 Відповісти
Потужність санкцій покаже хто такий Трамп і з чого він зроблений.
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06.08.2025 20:31 Відповісти
Можна не чекати , вже давно зрозуміло - з лайна і грошей він зроблений
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06.08.2025 20:52 Відповісти
Штирлиц все таки просчитался, но где именно, штирлиц в душе не ****!
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06.08.2025 20:44 Відповісти
У п'ятницю, 8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти РФ..
..зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та глави Кремля Путіна у Москві пройшла добре. Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
- щось тут зайве - або зустріч пройшла недобре , або "санкції" , як завжди , будуть нікчемними ...
П.С - "... та глави Кремля Володимира Путіна у Москві .... Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
Тобто - він тепер так пишеться ?! Не ***** , не кремлівський диктатор ...це точно український ресурс ?
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06.08.2025 20:45 Відповісти
Це продовження прогресу Віткоффа?
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06.08.2025 20:45 Відповісти
Значить Пуйло хоче продовжувати вбивати українців та своїх орків.
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06.08.2025 20:48 Відповісти
Увага!Планують!(((Не вводять,а лиш планують((Поки віткофений буде летіти в літаку та з Трампомном лялякати((
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06.08.2025 21:02 Відповісти
Пуйло не дав згоди закінчити вбивства українців , пуйло напилося крові жінок та дітей і цю сатану вже мабуть просто так не зупинити. Нам потрібно перевести економіку на воєнні рейки, створити уряд спасіння і робити побільше дронів, відродити ракетну програму, яку знищив Зе і просити Зе піти у відставку, якщо він сам не бачить, що він із Потужного перетворився у невиправну проблему, бо при ньому ми цього коварного ворога не переможемо. Невже Зе не бачить, що він тільки шкодить Україні?
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06.08.2025 21:11 Відповісти
То шо тепер, сидіти з календариком, галати напізедить чи ні...
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06.08.2025 21:51 Відповісти
 
 