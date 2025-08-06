США планируют ввести вторичные санкции против РФ 8 августа, - Белый дом

В пятницу, 8 августа, США планируют ввести вторичные санкции против РФ.

Об этом агентству Reuters сообщил неназванный представитель Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и главы Кремля Владимира Путина в Москве прошла хорошо.

"Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Вторичные санкции по-прежнему ожидаются в пятницу", - сказал он агентству.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

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