США планируют ввести вторичные санкции против РФ 8 августа, - Белый дом
В пятницу, 8 августа, США планируют ввести вторичные санкции против РФ.
Об этом агентству Reuters сообщил неназванный представитель Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и главы Кремля Владимира Путина в Москве прошла хорошо.
"Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Вторичные санкции по-прежнему ожидаются в пятницу", - сказал он агентству.
Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.
Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.
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Казав пан, що кожуха свого дасть, але, і слово його тепле!!
..зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та глави Кремля Путіна у Москві пройшла добре. Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
- щось тут зайве - або зустріч пройшла недобре , або "санкції" , як завжди , будуть нікчемними ...
П.С - "... та глави Кремля Володимира Путіна у Москві .... Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
Тобто - він тепер так пишеться ?! Не ***** , не кремлівський диктатор ...це точно український ресурс ?