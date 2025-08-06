РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13873 посетителя онлайн
Новости Санкции США против России
3 744 15

США планируют ввести вторичные санкции против РФ 8 августа, - Белый дом

трамп,путин

В пятницу, 8 августа, США планируют ввести вторичные санкции против РФ.

Об этом агентству Reuters сообщил неназванный представитель Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и главы Кремля Владимира Путина в Москве прошла хорошо.

"Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Вторичные санкции по-прежнему ожидаются в пятницу", - сказал он агентству.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

Читайте также: США вскоре примут решение по санкциям против России, - Рубио

Автор: 

россия (96812) санкции (11741) США (27654)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Зустріч Віткоффа і путлєра пройшла чудненько! - закріпим її санкціями - Трамп
показать весь комментарий
06.08.2025 20:25 Ответить
+8
Понятно, шо после "продуктивных встреч" следуют санкции. С такой логикой не поспорить.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:29 Ответить
+4
Ну якщо санкції то ***** знову гебняві наративи просуває про ісконноруZГіє зЄмлі та пЄчЄньЄгів.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😆😂🤣
показать весь комментарий
06.08.2025 20:25 Ответить
Зустріч Віткоффа і путлєра пройшла чудненько! - закріпим її санкціями - Трамп
показать весь комментарий
06.08.2025 20:25 Ответить
Ну, дай Боже!
Казав пан, що кожуха свого дасть, але, і слово його тепле!!
показать весь комментарий
06.08.2025 21:13 Ответить
Ну якщо санкції то ***** знову гебняві наративи просуває про ісконноруZГіє зЄмлі та пЄчЄньЄгів.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:25 Ответить
Понятно, шо после "продуктивных встреч" следуют санкции. С такой логикой не поспорить.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:29 Ответить
Не вірю, поки не побачу, як казав апостол Фома.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:29 Ответить
Чудова зустріч, чудові санкції, і взагалі - це був чудовий секс!
показать весь комментарий
06.08.2025 20:31 Ответить
Потужність санкцій покаже хто такий Трамп і з чого він зроблений.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:31 Ответить
Можна не чекати , вже давно зрозуміло - з лайна і грошей він зроблений
показать весь комментарий
06.08.2025 20:52 Ответить
Штирлиц все таки просчитался, но где именно, штирлиц в душе не ****!
показать весь комментарий
06.08.2025 20:44 Ответить
У п'ятницю, 8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти РФ..
..зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та глави Кремля Путіна у Москві пройшла добре. Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
- щось тут зайве - або зустріч пройшла недобре , або "санкції" , як завжди , будуть нікчемними ...
П.С - "... та глави Кремля Володимира Путіна у Москві .... Джерело: https://censor.net/ua/n3567372
Тобто - він тепер так пишеться ?! Не ***** , не кремлівський диктатор ...це точно український ресурс ?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:45 Ответить
Це продовження прогресу Віткоффа?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:45 Ответить
Значить Пуйло хоче продовжувати вбивати українців та своїх орків.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:48 Ответить
Увага!Планують!(((Не вводять,а лиш планують((Поки віткофений буде летіти в літаку та з Трампомном лялякати((
показать весь комментарий
06.08.2025 21:02 Ответить
Пуйло не дав згоди закінчити вбивства українців , пуйло напилося крові жінок та дітей і цю сатану вже мабуть просто так не зупинити. Нам потрібно перевести економіку на воєнні рейки, створити уряд спасіння і робити побільше дронів, відродити ракетну програму, яку знищив Зе і просити Зе піти у відставку, якщо він сам не бачить, що він із Потужного перетворився у невиправну проблему, бо при ньому ми цього коварного ворога не переможемо. Невже Зе не бачить, що він тільки шкодить Україні?
показать весь комментарий
06.08.2025 21:11 Ответить
 
 