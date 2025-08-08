РУС
Финляндия надеется, что Трамп поддержит санкции против РФ, - Валтонен

елина,валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что президент США Дональд Трамп продвинется в вопросе введения санкций против России, поскольку это поможет завершить войну в Украине.

Об этом она сказала в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Я, безусловно, надеюсь, что президент Трамп продвинется с этими санкциями... Мы видим, и подозреваем, что причина того, что Россия снова продемонстрировала определенную готовность к переговорам, заключается в том, что увеличение поставок оружия в Украину усиливает давление на Россию, заставляя ее искать выход из войны", - отметила Валтонен.

Reuters напоминает, что Финляндия, страны Северной Европы и Балтии были среди крупнейших сторонников Украины. Полномасштабное вторжение РФ побудило Финляндию, которая имеет общую границу с Россией длиной 1340 км, вступить в НАТО два года назад после десятилетий внеблокового статуса.

Напомним, в Белом доме накануне заявили, что 8 августа, США планируют ввести вторичные санкции против РФ.

