За сутки Силы беспилотных систем поразили 677 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 7-8 августа Силы беспилотных систем поразили 677 уникальных целей противника.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей:
- 156 единиц личного состава, из которых 101 - ликвидировано;
- 37 единиц автомобильной техники и 31 мотоцикл;
- 8 артиллерийских систем, 4 танка и 1 единицу бронетехники.
Кроме того, уничтожено 44 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 12 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение августа (01-08.08) уничтожено/поражено 5604 цели, из которых 1334 - личный состав противника.
