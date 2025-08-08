За сутки Силы беспилотных систем поразили 677 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 7-8 августа Силы беспилотных систем поразили 677 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

156 единиц личного состава, из которых 101 - ликвидировано;

37 единиц автомобильной техники и 31 мотоцикл;

8 артиллерийских систем, 4 танка и 1 единицу бронетехники.

Кроме того, уничтожено 44 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 12 точек вылета операторов БПЛА.

Всего в течение августа (01-08.08) уничтожено/поражено 5604 цели, из которых 1334 - личный состав противника.

