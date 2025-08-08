Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 677 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 7-8 серпня Сили безпілотних систем уразили 677 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 156 одиниць особового складу, з яких 101 – ліквідовано;
- 37 одиниць автомобільної техніки та 31 мотоцикл;
- 8 артилерійських систем, 4 танки та 1 одиницю бронетехніки.
Крім того, знищено 44 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 12 точок вильоту операторів БПЛА.
Всього впродовж серпня (01–08.08) знищено/уражено 5604 цілі, з яких 1334 – особовий склад противника.
