Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 677 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Впродовж доби 7-8 серпня Сили безпілотних систем уразили 677 унікальних цілей противника.

Зокрема, серед уражених цілей:

156 одиниць особового складу, з яких 101 – ліквідовано;

37 одиниць автомобільної техніки та 31 мотоцикл;

8 артилерійських систем, 4 танки та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, знищено 44 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 12 точок вильоту операторів БПЛА.

Всього впродовж серпня (01–08.08) знищено/уражено 5604 цілі, з яких 1334 – особовий склад противника.

