Зеленский поговорил с лидером ПАР Рамафосой: Согласовываем нашу общую позицию относительно мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Дружеский, откровенный разговор о том, как достичь реального мира и остановить убийства. Проинформировал о своих контактах на днях с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Многое уже сделано. Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира.

Рамафоса также поделился деталями своего разговора с российской стороной.

"Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в различных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", - добавил Зеленский.