РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9923 посетителя онлайн
Новости Заявления о мире Прекращение войны
524 19

Зеленский поговорил с лидером ПАР Рамафосой: Согласовываем нашу общую позицию относительно мира в Украине

Зеленский провел беседу с Сирилом Рамафосой

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Дружеский, откровенный разговор о том, как достичь реального мира и остановить убийства. Проинформировал о своих контактах на днях с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Многое уже сделано. Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Фиалой: Длительный мир может быть только общим результатом

Рамафоса также поделился деталями своего разговора с российской стороной.

"Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в различных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21491) Рамафоса Сирил (25) война в Украине (5580)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Рамафосу проінформував. А своїх громадян???

>> Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.

О як. Про флот Галактичної Конфедерації забув згадати.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:00 Ответить
+4
Можна спитати найвеличнішого симулянта та імітатора-фейкомета ZEлідора, яким чином Рамафоса з ПАР може вплинути на відновлення миру в Україні? Яким чином ця "охуітітєльная" розмова з Рамафосою наближає мир? Та ти, курво ZEлене, з таким самим результатом міг побалакати з дворовим котом Ваською про мир та про те, як ти розмовляв з Трампом... Юляха-муха, а є ціла купа недоумків, які вважають, що оті всі теревені зеленого скомороха з банановими республіками на щось впливають... Що, Вован, треба якось рейтингш піднімати? І в тебе єдина надія Рамафоса та людожери з племені мумбу-йумбу?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:10 Ответить
+4
показать весь комментарий
08.08.2025 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рамафосу проінформував. А своїх громадян???

>> Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.

О як. Про флот Галактичної Конфедерації забув згадати.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:00 Ответить
Від творчів "Потужної кластерної адженди" і "1000 безпекових угод"
показать весь комментарий
08.08.2025 20:03 Ответить
Chtob gavariti o mire , nada ili viigrati v vaine , ili proigrati . A tak eta bla bla , ne o chom ...🤦‍♂️
показать весь комментарий
08.08.2025 20:04 Ответить
Отправте его уже на остров Северный Сентинел на переговоры!
показать весь комментарий
08.08.2025 20:08 Ответить
+++
Вы шаман, однако.
Если бы не вы я и не знал бы о этом острове
показать весь комментарий
08.08.2025 20:45 Ответить
Пішов по другому колу. Вже нечувано небачено безпекові угоди пафосно понагундосив. Формули миру з засекреченими пунктами обхвастав. тепер "спільні позиції" йому збирають.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:08 Ответить
Можна спитати найвеличнішого симулянта та імітатора-фейкомета ZEлідора, яким чином Рамафоса з ПАР може вплинути на відновлення миру в Україні? Яким чином ця "охуітітєльная" розмова з Рамафосою наближає мир? Та ти, курво ZEлене, з таким самим результатом міг побалакати з дворовим котом Ваською про мир та про те, як ти розмовляв з Трампом... Юляха-муха, а є ціла купа недоумків, які вважають, що оті всі теревені зеленого скомороха з банановими республіками на щось впливають... Що, Вован, треба якось рейтингш піднімати? І в тебе єдина надія Рамафоса та людожери з племені мумбу-йумбу?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:10 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 20:27 Ответить
Я не пабідю. Ось такий я Головнокомандуючий. Мій персонаж конечно казацького роду. Я-ні. Значится, потрібен мир. Кровь із носу. Я, Голохвастий, піаніст із-за канави, банкрот.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:10 Ответить
Вирішальна розмова ЗЄ буде з планокурами Гаїті. Без них миру не буде.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:12 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 20:13 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 20:14 Ответить
А чому не чергову "безпекову угоду" з "планом перемоги"?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:16 Ответить
"зезрадник" .по вказівці фсб .готує черговий "шкандаль" з "трамбоном"..."трамбон" любить рамафосу.як пес палу" плять...
показать весь комментарий
08.08.2025 20:20 Ответить
Потужна перемога галактичного рівня
показать весь комментарий
08.08.2025 20:26 Ответить
Він йще похизувався б своєю розмовою з кривавими лідерами М"ямни ... ПАР вже давно виключили з впливових країн , бо це ублюдське утворення тільки змінила білий расизм на чорний йще більш дикунський й руйнівний . Бо більшого країни-лузера знайти важко -- по темпах падіння рівня життя . Ніде він не падає в 5 чи десять разів . Кились квітуче місто Йоханесбург перетворился на гнилу помийку . Каналізація працює як в Донецьку -- роботи нема ... Перспектив йще меньше ... Крайще б з лідерами Кенії спілкувався . Але ж вони саоєю країною займаються , а не лізуть в справи інших як то робить це чорний расист .
показать весь комментарий
08.08.2025 20:36 Ответить
Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня.

Пафосное бла-бла-бла. К сожалению, в нынешнем положении прекращение огня - это завуалированная сдача всего, что у нас отняли. Кацапы своими ногами не уйдут. А все эти разговоры про "осуд свiтовоi спiльноти", "нiколи не визнаемо", "повернемо дипломатичним шляхом" - это всё скулёж импотентов.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:41 Ответить
Просрочка усе надіється що наші пло що і в цьому році заставить своїми свічками , і буде с менеджерами умиватися в кровв
показать весь комментарий
08.08.2025 20:41 Ответить
 
 