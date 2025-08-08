Зеленский поговорил с лидером ПАР Рамафосой: Согласовываем нашу общую позицию относительно мира в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Дружеский, откровенный разговор о том, как достичь реального мира и остановить убийства. Проинформировал о своих контактах на днях с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Многое уже сделано. Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира.
Рамафоса также поделился деталями своего разговора с российской стороной.
"Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в различных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", - добавил Зеленский.
>> Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.
О як. Про флот Галактичної Конфедерації забув згадати.
Вы шаман, однако.
Если бы не вы я и не знал бы о этом острове
Пафосное бла-бла-бла. К сожалению, в нынешнем положении прекращение огня - это завуалированная сдача всего, что у нас отняли. Кацапы своими ногами не уйдут. А все эти разговоры про "осуд свiтовоi спiльноти", "нiколи не визнаемо", "повернемо дипломатичним шляхом" - это всё скулёж импотентов.