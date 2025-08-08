УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8311 відвідувач онлайн
Новини Заяви про мир Припинення війни
1 281 33

Зеленський поговорив із лідером ПАР Рамафосою: Узгоджуємо нашу спільну позицію щодо миру в Україні

Зеленський провів розмову з Сирілом Рамафосою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружня, відверта розмова про те, як досягти реального миру та зупинити вбивства. Поінформував про свої контакти цими днями з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною", - зазначив він.

Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову із Фіалою: Тривалий мир може бути тільки спільним результатом

Рамафоса також поділився деталями своєї розмови з російською стороною.

"Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25048) Рамафоса Сиріл (29) війна в Україні (5644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Можна спитати найвеличнішого симулянта та імітатора-фейкомета ZEлідора, яким чином Рамафоса з ПАР може вплинути на відновлення миру в Україні? Яким чином ця "охуітітєльная" розмова з Рамафосою наближає мир? Та ти, курво ZEлене, з таким самим результатом міг побалакати з дворовим котом Ваською про мир та про те, як ти розмовляв з Трампом... Юляха-муха, а є ціла купа недоумків, які вважають, що оті всі теревені зеленого скомороха з банановими республіками на щось впливають... Що, Вован, треба якось рейтингш піднімати? І в тебе єдина надія Рамафоса та людожери з племені мумбу-йумбу?
показати весь коментар
08.08.2025 20:10 Відповісти
+15
Рамафосу проінформував. А своїх громадян???

>> Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.

О як. Про флот Галактичної Конфедерації забув згадати.
показати весь коментар
08.08.2025 20:00 Відповісти
+15
Від творчів "Потужної кластерної адженди" і "1000 безпекових угод"
показати весь коментар
08.08.2025 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рамафосу проінформував. А своїх громадян???

>> Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.

О як. Про флот Галактичної Конфедерації забув згадати.
показати весь коментар
08.08.2025 20:00 Відповісти
Від творчів "Потужної кластерної адженди" і "1000 безпекових угод"
показати весь коментар
08.08.2025 20:03 Відповісти
Адженда хороша. Колумбійська. 😂
показати весь коментар
08.08.2025 22:00 Відповісти
Chtob gavariti o mire , nada ili viigrati v vaine , ili proigrati . A tak eta bla bla , ne o chom ...🤦‍♂️
показати весь коментар
08.08.2025 20:04 Відповісти
Отправте его уже на остров Северный Сентинел на переговоры!
показати весь коментар
08.08.2025 20:08 Відповісти
+++
Вы шаман, однако.
Если бы не вы я и не знал бы о этом острове
показати весь коментар
08.08.2025 20:45 Відповісти
Пішов по другому колу. Вже нечувано небачено безпекові угоди пафосно понагундосив. Формули миру з засекреченими пунктами обхвастав. тепер "спільні позиції" йому збирають.
показати весь коментар
08.08.2025 20:08 Відповісти
Можна спитати найвеличнішого симулянта та імітатора-фейкомета ZEлідора, яким чином Рамафоса з ПАР може вплинути на відновлення миру в Україні? Яким чином ця "охуітітєльная" розмова з Рамафосою наближає мир? Та ти, курво ZEлене, з таким самим результатом міг побалакати з дворовим котом Ваською про мир та про те, як ти розмовляв з Трампом... Юляха-муха, а є ціла купа недоумків, які вважають, що оті всі теревені зеленого скомороха з банановими республіками на щось впливають... Що, Вован, треба якось рейтингш піднімати? І в тебе єдина надія Рамафоса та людожери з племені мумбу-йумбу?
показати весь коментар
08.08.2025 20:10 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 20:27 Відповісти
Родственные страны. Мы одна семья и оба пострадавшие.
ЮАР, как и Украина тоже (не ржать, порутчик) отказалась от ядерного оружия
показати весь коментар
08.08.2025 20:48 Відповісти
Це як в тому анекдоті: сідай, Рамофоса, бачу що ти не москаль... А якщо серйозно, то з підписанням антиконституційного закону про подвійне громадянство, фраза "Мы с Рамафосой теперь одна семья..." заграла новими барвами.
показати весь коментар
08.08.2025 20:54 Відповісти
Я не пабідю. Ось такий я Головнокомандуючий. Мій персонаж конечно казацького роду. Я-ні. Значится, потрібен мир. Кровь із носу. Я, Голохвастий, піаніст із-за канави, банкрот.
показати весь коментар
08.08.2025 20:10 Відповісти
Вирішальна розмова ЗЄ буде з планокурами Гаїті. Без них миру не буде.
показати весь коментар
08.08.2025 20:12 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 20:13 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 20:14 Відповісти
А чому не чергову "безпекову угоду" з "планом перемоги"?
показати весь коментар
08.08.2025 20:16 Відповісти
"зезрадник" .по вказівці фсб .готує черговий "шкандаль" з "трамбоном"..."трамбон" любить рамафосу.як пес палу" плять...
показати весь коментар
08.08.2025 20:20 Відповісти
Потужна перемога галактичного рівня
показати весь коментар
08.08.2025 20:26 Відповісти
Він йще похизувався б своєю розмовою з кривавими лідерами М"ямни ... ПАР вже давно виключили з впливових країн , бо це ублюдське утворення тільки змінила білий расизм на чорний йще більш дикунський й руйнівний . Бо більшого країни-лузера знайти важко -- по темпах падіння рівня життя . Ніде він не падає в 5 чи десять разів . Кились квітуче місто Йоханесбург перетворился на гнилу помийку . Каналізація працює як в Донецьку -- роботи нема ... Перспектив йще меньше ... Крайще б з лідерами Кенії спілкувався . Але ж вони саоєю країною займаються , а не лізуть в справи інших як то робить це чорний расист .
показати весь коментар
08.08.2025 20:36 Відповісти
Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня.

Пафосное бла-бла-бла. К сожалению, в нынешнем положении прекращение огня - это завуалированная сдача всего, что у нас отняли. Кацапы своими ногами не уйдут. А все эти разговоры про "осуд свiтовоi спiльноти", "нiколи не визнаемо", "повернемо дипломатичним шляхом" - это всё скулёж импотентов.
показати весь коментар
08.08.2025 20:41 Відповісти
Просрочка усе надіється що наші пло що і в цьому році заставить своїми свічками , і буде с менеджерами умиватися в кровв
показати весь коментар
08.08.2025 20:41 Відповісти
В 1989 году переговоры с ЮАР стояли чего то, но сейчас... это переговоры с аборигенами, не больше.... рабов купить? Они плохо воюют...
показати весь коментар
08.08.2025 20:48 Відповісти
Шо воно побить?
показати весь коментар
08.08.2025 20:59 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показати весь коментар
08.08.2025 21:12 Відповісти
головнокомандувач, у тебя вдома орки вже на Дніпропетровщині, Куп'янськ в осаді, Покровськ оточений з обох сторін, дрони безперешкодно літають по всій країні, а ти щось узгоджуєш з Рамофосою. Яке діло ПАР до України ? Вони тобі дрони дадуть чи ракет накліпають (Томагавки) ?
показати весь коментар
08.08.2025 21:19 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 21:20 Відповісти
******...?
показати весь коментар
08.08.2025 21:32 Відповісти
Мир зараз можливий тільки за умови повної окупації.
показати весь коментар
08.08.2025 21:44 Відповісти
Рамафоса - це друг Китаю. Якого ти йому взагалі звітуєш?
показати весь коментар
08.08.2025 21:45 Відповісти
На нари обкуреного ішака!
показати весь коментар
08.08.2025 21:52 Відповісти
позвони в комбоджу по миру
показати весь коментар
08.08.2025 22:03 Відповісти
Рама Рама Рамафоса Кришнарама Фоса Фоса.... Зебуїн внатурі десь паралельному всесвіті....
показати весь коментар
08.08.2025 22:43 Відповісти
 
 