Зеленський поговорив із лідером ПАР Рамафосою: Узгоджуємо нашу спільну позицію щодо миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружня, відверта розмова про те, як досягти реального миру та зупинити вбивства. Поінформував про свої контакти цими днями з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною", - зазначив він.

Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.

Рамафоса також поділився деталями своєї розмови з російською стороною.

"Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", - додав Зеленський.