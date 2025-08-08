Зеленський поговорив із лідером ПАР Рамафосою: Узгоджуємо нашу спільну позицію щодо миру в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Дружня, відверта розмова про те, як досягти реального миру та зупинити вбивства. Поінформував про свої контакти цими днями з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною", - зазначив він.
Голова держави наголосив, що це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу.
Рамафоса також поділився деталями своєї розмови з російською стороною.
"Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", - додав Зеленський.
О як. Про флот Галактичної Конфедерації забув згадати.
Вы шаман, однако.
Если бы не вы я и не знал бы о этом острове
ЮАР, как и Украина тоже (
не ржать, порутчик) отказалась от ядерного оружия
Пафосное бла-бла-бла. К сожалению, в нынешнем положении прекращение огня - это завуалированная сдача всего, что у нас отняли. Кацапы своими ногами не уйдут. А все эти разговоры про "осуд свiтовоi спiльноти", "нiколи не визнаемо", "повернемо дипломатичним шляхом" - это всё скулёж импотентов.